Vanemuises alustasid tööd uus balletijuht ja balletiartistide koosseis

Teisipäeval, 13. augustil alustasid Teater Vanemuise uue balletijuhi Jevgeni Gribi käe all tööd uued ja andekad balletiartistid.

Lavastaja ja koreograaf Jevgeni Grib alustas täna ametlikult tööd Vanemuise balletijuhina, seades eesmärgiks viia Vanemuise balletitrupi tase uutesse kõrgustesse ning pakkuda publikule mitmekesiseid ja inspireerivaid lavastusi. Grib soovib, et Vanemuise ballett oleks kättesaadav ja mõistetav kõigile ning et see jõuaks laiema publikuni, inspireerides nii kogenud kui ka uusi balletisõpru.

Uute artistide seas, kes täna Vanemuises oma teekonda alustasid, on Viktoriya Piekhotina Ukrainast, Elisabeth Vereide Dvergsdal Norrast, Noah Wheatley Austraaliast, Jack Fielding Suurbritanniast, Elena Troisfontaines Belgiast ning Ana Maria Gergely Rumeeniast.

Noored artistid toovad endaga kaasa mitmekesise rahvusvahelise kogemuse, mis rikastab Vanemuise lavastusi.