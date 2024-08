Galerii: teater Vanemuine avas 155. hooaja festivaliga

Vanemuise teatri suure maja parklas toimunud kostüümi- ja rekvisiidi müük tõi kokku nii teatrisõpru kui ka kollektsionääre, kes said endale soetada esemeid Vanemuise lavastustest. Teatri grimmitubades toimunud töötoad avasid külastajatele grimmikunsti saladusi.

Avafestival jätkub 25. augustini. 22. augustil toimub Vanemuise balletiartistide gala. Laval astuvad üles Vanemuise balletitrupp ning erikülalistena Eesti Rahvusballeti esisolist Laura Maya ja Vanemuise balletijuht Jevgeni Grib.

Laupäeval leiab aset kontsertetendus "Draama laulab", kus lavale astuvad Vanemuise draamanäitlejad koos Siim Aimla Big Bandiga. Laval kuuleb nii Vanemuise lavastustest tuntud laule kui ka svingivaramu klassikuid.

Pühapäeval toimub Vanemuise väikeses majas ja hoovis perepäev. Päeva jooksul toimub ka Vanemuise tantsu- ja balletikooli 30. tegutsemisaastat tähistav kontsert, kus lavale astuvad balletikooli noored.

25. augustil kell 18, etendub Vanemuise väikeses majas Kollase Kassi suvekooli lõpulavastus "Trooja tüdrukud". Lavastus, mida saab näha vaid ühe korra, on suvekooli noorte loodud tervikprojekt, kus lisaks näitlejatööle on nende kanda ka lavastuse tehniline pool, sealhulgas lavakujundus, kostüümid ja valguslahendus. Juhendajateks on Elo Tuule Järv ja Mihkel Kohava.