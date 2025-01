Galerii: Eesti Rahvusballeti etendusi külastas Sevillas 5400 vaatajat

Rahvusballeti kunstilise juhi Linnar Loorise sõnul on põhjust olla uhke ja õnnelik. "Eesti Rahvusballett esines tipptasemel. Kõik etendused olid välja müüdud ja publiku vastuvõtt fantastiline: meie tantsijad ja dirigent Kaspar Mänd tegid rahvusvahelisel teatrimaastikul suurepärast tööd!"

Trupi viis Hispaaniasse agentuur Donald Scrimgeour Artists, kelle agent Donald Scrimgeour López märkas Rahvusooper Estonia repertuaaris Pariisi Ooperi balletijuhi, Hispaaniast pärit José Martineze lavastust "Korsaar". "Nüüd saime kohaliku kuulsa hispaanlase seatud versiooni sellest teosest tema kaasmaalastele esitada – see oli võit meile kõigile," märkis balletijuht.

Sevilla ooperimajas oli rahvusballeti tantsijatel võimalus näidata oma täit potentsiaali. "Tantsida suurel laval on ikka midagi hoopis muud. Selline uus hingamine tuleb kohe sisse ja sammud on suuremad ja hüpped on kõrgemad ja piruetid on kiiremad, nii et väga hea tunne oli laval olla," ütles solist Ketlin Oja "Aktuaalsele kaamerale".

"Lava on nii suur ja nii lai, nii palju on võimalik minna ette, et kui me oleme harjunud paar sammu jooksma, siis nüüd sama muusika sees joosta mõni samm rohkem, võtab täitsa võhmale," lisas Anna Roberta.

Suurem on ka saal. Kui Estoniasse mahub 800 vaatajat, siis Teatro de la Maeztranzasse 1800. Kõigil kolmel õhtul olid etendused väljamüüdud. "See on väga elav lavastus, väga tantsuline ja publik näis olevat lummatud. See on teine kord, kui ma Estonia balleti siia toon. Eelmine kord oli Toomas Edur ja Age Oks koos "Pähklipurejaga", mille lavastas Ben Stevenson, mis võeti samuti väga hästi vastu," rääkis Donald Scrimgeour López ja märkis, et Eesti Rahvusballeti trupi tase on võrreldes Euroopa ja Põhja-Ameerika balletitruppidega väga kõrge.

Loorise kinnitusel oodatakse Eesti Rahvusballetti juba uutele gastrollidele, lisaks on huvi sama lavastuse vastu üles näidanud ka Barcelona ja Madridi teatrid. "Loodetavasti oleme peagi Hispaanias tagasi," usub balletijuht. Sellest on ka teater ise huvitatud: oma tegevuse tutvustamine välismaal ongi üks Rahvusooper Estonia seaduses toodud ülesandeid ning juba on ettevalmistamisel järgmised gastrollid.

Rahvusballeti koosseisus käis Hispaanias kunstilist külakosti viimas 84-liikmeline trupp ja tehniline meeskond. Balletis "Korsaar" tantsisid Sevillas peaosi Anna Roberta, Ami Morita, Ketlin Oja, Laura Maya, Akane Ichii, Joel Alexander Calstar-Fisher, William Newton, Ali Urata, Finn Adams, Cristiano Principato. Kohalikku orkestrit juhatas Rahvusooper Estonia dirigent Kaspar Mänd.