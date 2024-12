Baleriinide füsioterapeut: püüame ennetada tantsijate ülekoormusvigastusi

Baleriinide füsioterapeut Sirli Hinn nentis saates "OP", et balletis on julgelt üle 70 protsendi ülekoormusvigastused, mida oskuste olemasolul on võimalik ennetada. Hinni sõnul püüab tema anda oma panuse, et tantsijate keha pingutusest kiiremini taastuks.

"Kuna teaduslikult on tõestatud, et selleks, et tantsijad terved püsiksid, on neil vaja teha ka jõutreeningut, siis seda me jõusaalis teemegi," selgitas füsioterapeut Sirli Hinn, kes töötab Eesti rahvusballeti balletiartistidega.

"Meie suund on, et suurem osa oleks ennetamine, aga balletis ja ka teistel tantsualadel julgelt üle 70 protsendi on ülekoormusvigastused ning neid saab ennetada," selgitas Hinn.

Hinni sõnul on tema kõige uhkem harjutuse üle, mille kohta ta kindlalt teab, et see päriselt aitab balletivigastusi ennetada. "Ma ei pea ütlema, et nad seda harjutust teeksid, nad teevad seda ise, sest nad teavad, et see töötab."

Mõnel nädalal algab Hinni tööpäev treeningsaalis ja jätkub siis individuaalselt tantsijatega, kellel on mõni trauma või kiireloomuline probleem, millega on vaja tegelda. "Kuna balletiartist tantsib iga päev, siis püüan anda oma panuse, et keha natuke kiiremini taastuks," tõi Hinn välja.

Baleriin Ketlin Oja tõi välja, et ta ei tantsiks praegu, kui poleks Hinni toetavat abi. "Spordiarst ütles mulle, et ma ei tantsi üle 18 aasta, sest mul olid kasvuvalud nii suured ja siis ma hakkasin balleti kõrvale rohkem füsioteraapiat tegema. Siis ma lõpuks leidsin spordiarsti, kes ütles, et ma tantsin 27aastaseni. Nüüd ma olen 27 ja võiksin veel edasi tantsida," rõõmustas Oja.

Kultuurisaade "OP" on ETV eetris neljapäeviti kell 20.