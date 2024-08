Vanemuise sümfooniaorkester alustab hooaega Mahleri 8. sümfooniaga

"Mahleri 8. sümfooniat on Eestis seni esitatud vaid Tallinnas. Nüüd on meil esmakordselt võimalus tuua see monumentaalne teos Tartusse ja Pärnusse. Ka Pärnu kontserdimaja on selle teose esitamiseks ideaalne paik – orkester kõlab seal hästi, aga koor veelgi paremini. Koori hääl levib selgelt ja võimsalt ning pakub tõeliselt erakordset muusikalist kogemust," ütles Vanemuise muusikajuht ja peadirigent Risto Joost.

"On märgiline, et Euroopa kultuuripealinna aastal avab Vanemuise sügishooaja Gustav Mahleri 8. sümfoonia," ütles Tartu 2024 loovjuht Kati Torp. "Sel aastal on Euroopa dimensioon Tartu 2024 programmis oluline nii kaasaegses kui ka vanemas kultuuris, tuues Tartusse sellise suure Euroopa autori teose ja maailmatasemel rahvusvahelised solistid."

Gustav Mahleri kaheksandat sümfooniat peetakse üheks suurimaks ja ulatuslikumaks teoseks sümfoonilises kirjanduses. Mahler ise on öelnud, et kogu universum hakkab helisema ja kõlama, kui see sümfoonia lavale jõuab. Mahlerit inspireeris teost looma ladinakeelne nelipüha-hümn "Veni, Creator Spiritus", millele on lisatud Goethe "Fausti" lõppstseen – kummaski käsitletakse armastuse ja lunastuse teemasid.

Kontserdil astuvad üles rahvusvaheliselt tunnustatud solistid: sopranid Elena Brazhnyk (Rahvusooper Estonia), Silja Aalto ja Kadri Kõrvek (Rahvusooper Estonia), metsosopranid Kai Rüütel-Pajula ja Annely Peebo, tenor Tuomas Katajala, bariton Hrólfur Sæmundsson ja bass Ain Anger. Lavale astuvad ka Vanemuise ooperikoor, Tartu Ülikooli kammerkoor, Tartu Poistekoor, segakoor Latvija ja Vanemuise sümfooniaorkester.

30. augusti Vanemuise sümfooniaorkestri hooaja avakontserti on võimalus kuulata ka otseülekandes Klassikaraadio vahendusel algusega kell 19.00.

Kontsert on osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammist.