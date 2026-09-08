X!

Vanemuise sümfooniaorkester avab hooaja Mozarti ja Mahleri loominguga

Muusika
Vanemuise sümfooniaorkestri hooaja avakontsert 2023. aastal
Vanemuise sümfooniaorkestri hooaja avakontsert 2023. aastal Autor/allikas: Maillis Vahenurm
Muusika

Vanemuise sümfooniaorkester alustab 11. septembril Vanemuise kontserdimajas ja 12. septembril Viimsi Artiumis hooaega kahe muusikaajaloo eri ajastutest pärit teosega.

Esmalt jõuab publiku ette Wolfgang Amadeus Mozarti esimese ooperi "Apollo et Hyacinthus" lavastatud kontsertettekanne. Teos jõuab Tartus ja Viimsis publiku ette kontsertlavastusena, mille seab lavale Janek Savolainen.

Ooperi tegelasi kehastavad Pirjo Jonas, Ursula Roomere, Rael Rent, Martin Karu ja Juhan Tralla ning kogu loo jutustab eesti keeles kroonikuks kehastunud Kristjan Häggblom.

"Mozart kirjutas ooperi 11-aastaselt, aga oma noorusele vaatamata on tegu mitmekülgse ja energilise kompositsiooniga," lausus Vanemuise muusikaline juht ja dirigent Risto Joost.

Kontserdi teises pooles kõlab Gustav Mahleri 1. sümfoonia, mida mõnikord kutsutakse ka pealkirjaga "Titaan". Teos tähistab helilooja sümfoonilise loomingu algust ning ühendab lüürilise ilu, rahvamuusikast inspireeritud meloodiad ja dramaatilised kontrastid.

Toimetaja: Karmen Rebane

UUS HOOAEG

kirjandusministri juures

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

Lavakast lavale

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:59

Üheksandat korda toimunud Station Narva tegi publikurekordi

15:44

Urmas Vadi: kirjutamine aitab mul sundmõtteid lahendada

15:44

Katariin Mudist osaleb 18. Lyoni biennaali eriprogrammis

15:09

Veneetsia filmifestivali põhivõistlusprogrammis esilinastus Eesti juurtega film

14:36

Taago Tubin toob noorsooteatris lavale õpetaja ja vägivaldse noore vastasseisu

14:07

Vanemuise sümfooniaorkester avab hooaja Mozarti ja Mahleri loominguga

14:07

Rannula ja Žukovits vaatlevad ühisnäitusel füüsilis-digitaalset identiteeti

13:20

Galerii: A-galerii uued näitused avavad sepakunsti võimalusi

13:18

Triin Ruumet: mis elust ikka karta, see saab niikuinii otsa

13:03

Mis Draama on!? | "Päevaraamat" kompas piire ja jäi kummitama

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

07.09

Suri arhitekt ja muinsuskaitsja Fredi Tomps

07.09

"Hõbevalge" režissöör Martti Helde: lennartlik dramaturgia jõuab filmikeelde

06.09

Jim Ashilevi: depressiooni põdeva inimese pilgu läbi paistab igasugune kergus täiesti võimatu

07.09

Galerii: Tallinna lauluväljakul esines Armin van Buuren

07.09

Marek Tamm koostas mahuka kogumiku "Keskaja Liivimaa allikad"

07.09

Eesti kunstnikud Maasalu, Sova ja Nüganen osalevad Berliini kunstinädalal

07.09

Silvia Urgas: monokultuur on surnud, elagu monokultuur

09:53

Režissöör Steiv Silm: Kirdi loos on kõige tugevam perekonna ja sõpruse lugu

13:03

Mis Draama on!? | "Päevaraamat" kompas piire ja jäi kummitama

07.09

Galerii: lõppesid Elisabeth Kužovniku debüütmängufilmi "Mõtle millestki ilusast" võtted

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo