Vanemuise sümfooniaorkester avab hooaja Mozarti ja Mahleri loominguga

Esmalt jõuab publiku ette Wolfgang Amadeus Mozarti esimese ooperi "Apollo et Hyacinthus" lavastatud kontsertettekanne. Teos jõuab Tartus ja Viimsis publiku ette kontsertlavastusena, mille seab lavale Janek Savolainen.

Ooperi tegelasi kehastavad Pirjo Jonas, Ursula Roomere, Rael Rent, Martin Karu ja Juhan Tralla ning kogu loo jutustab eesti keeles kroonikuks kehastunud Kristjan Häggblom.

"Mozart kirjutas ooperi 11-aastaselt, aga oma noorusele vaatamata on tegu mitmekülgse ja energilise kompositsiooniga," lausus Vanemuise muusikaline juht ja dirigent Risto Joost.

Kontserdi teises pooles kõlab Gustav Mahleri 1. sümfoonia, mida mõnikord kutsutakse ka pealkirjaga "Titaan". Teos tähistab helilooja sümfoonilise loomingu algust ning ühendab lüürilise ilu, rahvamuusikast inspireeritud meloodiad ja dramaatilised kontrastid.