Hendrik Toompere toob Vanemuises lavale Ibseni "Nukumaja"

Hendrik Toompere lavastatud "Nukumaja" räägib tänapäevases võtmes üle jõu elamisest ja sellega kaasnevatest mõtlematutest tegudest nagu näiteks laenu võtmine ja allkirjade võltsimine. Nii teeb ka loo peategelane Nora mõtlematu teo ja satub seejärel väljapressimise ohvriks.

"Selle tulemus on see, et neid hüvesid tegelikult inimene nautida ei saa, vaid ta jääb kuidagi põdema. Ta jääb piinlema teatud stressi ja hirmu kätte, et mis juhtub, kui tuleb ühiskondlik hukkamõist ja lõpuks see viib perekondlike suhete purunemiseni. Kui "Nukumaja" puhul on räägitud, et see on 150 aastat tagasi kirjutatud feministlik teos ja erakordne oli see, et Nora läheb oma perekonna ja kolme lapse juurest minema, siis praegu on erakordne see, et see on täiesti tavaline," ütles lavastaja Hendrik Toompere.

Norat kehastava Maarja Johanna Mägi sõnul vajas tegelaskuju mõistmine pikemat lahtimuukimist. Nora peamise probleemina näeb Mägi teiste loodud maailmas elamist ja enda soovide tagaplaanile jätmist

"Et see kuvand oleks ilus, mida on ju tegelikult nii palju praegu ka eriti sotsiaalmeediaga, et kõik loovad endast mingi pildi ja siis elavad seda elu, kuidas kõik võiks välja paista ja olla ilus," ütles näitleja Maarja Johanna Mägi.

Lavastaja sõnul on Ibsen tema jaoks seni pigem võõras ja keeruline autor olnud ning nii pakkus loo nüüdisajastamine ka huvitavaid väljakutseid

"Küsimus ei ole mitte selles, et me paneme inimestele ülikonna selga, arvuti kätte ja telefoni näppu. Küsimus on selles, kuidas inimese psühholoogia on teisenenud ja kuidas istutada 150 aasta taguse teksti sisse kaasaja inimese psühholoogia ja kui te seda nüüd vaatate, siis näete, et see peaaegu üldse ei meenuta enam Ibsenit, kuigi ta on täiesti 98 protsenti Ibsen," ütles Toompere.