Vanemuise kingsepp: hommikust õhtuni liimilõhnas olemine teeb uimaseks küll

Vihermäe rääkis, et tema töö koosneb peamiselt kingade parandamisest. Samuti teeb ta uusi lavastusi välja tuues kunstnikuga koostööd, et lavale jõuaks täpselt sellised jalavarjud, nagu kunstnik soovinud on.

"Mõni päev on selline, kus on vaja ainult õmmelda, ei teegi liimipurki lahti, siis on okei, aga mõnikord on selline, kus sa pead paratamatult hommikust õhtuni kingapaar kingapaari järel liimima. Eks see õhtul koju kõndides annab tunda, teeb uimaseks küll," märkis ta.

Õhtuti Vihermäe teatrisse ei kipu. "Umbes nagu kokk ei kokka kodus, ei tule mina teatritöötajana õhtuti selle põhimõtte järgi etendusi vaatama. Kui sõbrad ja tuttavad on käinud etendusi vaatamas, siis nemad on tihtipeale maininud, et seal on lahedad kingad, kas need on sinu tehtud. Selles mõttes on lahe tunne, kui keegi ikka märkab," rõõmustas kingsepp.

