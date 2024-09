Rekvisiitor Eret Kuusk: minu õudusunenägu on, et rekvisiit läheb kaduma

Rekvisiitor Eret Kuusk tõdes, et tema suurim õudusunenägu on, et lavale viidud rekvisiit on pärast etendust kadunud ning ta peab seda öösel taskulambiga mööda teatrimaja taga otsima.

Eesti Draamateatris rekvisiitorina töötav Eret Kuusk selgitas kultuurisaates "OP", et rekvisiitor on inimene, kes tegeleb lavastuses olevate esemetega. "Alguses, kui on proovid, on ta koostöös kunstnikuga. Sealt edasi läheb koostöösse näitlejaga, kes neid esemeid lavastuses kasutab," sõnas ta.

Vahepeal võib rekvisiitori töös ka äpardusi juhtuda. "Kuna me tulime just suvepuhkuselt tagasi, siis ma panin esimesel etendusel kogemata Anne ja Hilje (Anne Türnpu ja Hilje Murel - toim) prillid vahetusse ja Annel olidki enne etendust Hilje prillid ees, aga õnneks jõudsin ära muuta. Kõik läks hästi," sõnas Kuusk.

Rekvisiitori õudusunenägu on, et lavale viidud rekvisiit on pärast etenduse mängimist kadunud. "Seda on korduvalt juhtunud. See on kõige kohutavam hetk mu töös, kui see on kadunud ja näitleja ka ei tea, kus see on. Kui järgmine päev on ka etendus ja mul ei ole rekvisiiti kohe võtta, siis tuleb ööseks teatrisse jääda ja taskulambiga mööda lavataguseid rekvisiiti otsida," rääkis Kuusk.

Üles leitud rekvisiit toob aga omakorda palju rõõmu. "Siis ma tunnen, et ma teen seda tööd pühendumusega, kuna see läheb mulle nii korda – et ma võiks koju minna, ukse kinni panna ja rekvisiidi sinnapaika jätta ning vaadata, mis saab," märkis rekvisiitor.

***

Kultuurisaade "OP" on ETV eetris neljapäeviti kell 20.