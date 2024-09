Alar Kivilo: kõige lähedasem kunst filmikunstile on muusika

Dokfoto keskuses on väljas Alar ja Saskia Kivilo ühisnäitus "Fotokontakt". Alar Kivilo, kelle esimene ja peamine kirg on filmioperatooritöö, ütles kultuurisaatele "OP", et film on emotsioonide tekitaja, millele teistest kunstidest on kõige sarnasem muusika.

Alar Kivilo sõnul on isa ja tütre ühisnäituse põhiliseks ideeks pakkuda näitusekülastajale võimalust uurida, kas ühe pere kahe põlvkonna esindajate tööde vahel tekib dialoogi või mitte. "Ma arvan, et ühisjooni on rohkem selles, kuidas me maailma näeme. Meie tööd on ikka väga erinevad," arvas Saska Kivilo, kellele meeldib püüda liikumist. Ta tegeleb ka ise tantsuga ja pildistab palju teisi tantsijaid.

"Mulle meeldib proovida näidata, milline emotsioon tantsimises väljendub ja tabada neid vahepealseid momente. Mind huvitab rohkem see, mis sel hetkel seespool toimub, kui jäädvustada, kui kõrgele su jalg võib minna," lisas Saskia.

Alar Kivilole, kes on peamiselt tegutsenud filmioperaatorina, kus tuleb teha palju koostööd, meeldib pildistada vaikseid momenti, mis on vastukaaluks erinevatele pingetele, mis filmitööga kaasnevad.

"See on selline asi, mida ma teen iga päev. Kõnnin ja korraga märkan midagi, mis mind tõmbab ja näen selles mingit kujundit ja kohe pildistan seda. Selles mõttes on meil väga erinevad meetodid, aga silmade lahti hoidmine on ühine," arvas Alar.

Filmioperaatoritöö oli Kivilo esimene kirg. "Mul on õnne olnud. See on olnud väga huvitav teekond ja olen kokku puutunud väga huvitavate näitlejatega," sõnas Kivilo, kes on üles võtnud näiteks komöödiafilmi "Esimene aasta", kus peaosades Michael Cera ja Jack Black, draama "Maja järve ääres", kus peaosades Keanu Reeves ja Sandra Bullock, ning komöödia "Halb õpetaja", kus peaosades Cameron Diaz ja Justin Timberlake.

Ennast meeldib Alaril kutsuda filmitegijaks, mitte filmioperaatoriks. "Minu vaatevinklist ei ole kino kunagi sõnalavastus või raamat või näitemäng. Film on emotsioonidetekitaja ja kõige lähem kunst filmikunstile on muusika. Film peaks olema samasugune nagu mõnes saalis kõlav muusika, mis tekitab tugeva elamuse," leidis Alar.

Saskiale meeldib isa filmidest kõige rohkem "The Ice Harvest", Harold Ramis' must komöödia, kus astuvad üles John Cusack ja Billy Bob Thorton. "Aga külastada meeldis mulle kõige rohkem "Esimese aasta" võtteid," lisas Saskia, kes igapäevaselt siiski võtetel kaasas käia ei saanud, sest üldiselt töötas isa kuskil kaugemal.