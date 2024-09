Jaan Sööt: olen aastatega tasakaalukamaks muutnud

Muusik Jaan Sööt tunneb, et ta on aastatega tasakaalukamaks muutunud ning noorusajale omaseid väljaütlemisi on vähem.

Neljapäeval, 26. septembril tähistas 60 aasta juubelit muusik Jaan Sööt. Kultuurisaates "OP" oma kuuele elukümnendile tagasi vaadates rääkis Sööt, et eriti eredalt on tal meeles muutusterohke 1990. aastate algus, mil sündis ansambel Jäääär. "Elu oli üsna tormiline ja väga palju uut muusikat sai siis tehtud. Muusikategemine on iga kümnendiga pisut vähemaks jäänud," tõdes ta.

Ilma muusikata ta siiski ei saa ning nädalaid, mil ta pilli üldse kätte ei võta, ette ei tule. "Vahel läheb nii tihedaks, et tahaks maal mändide vahel rohkem istuda, aga paraku ei tule see alati välja."

Viimased kümme aastat on Sööt Lääne maakonnas Tuksi külas elanud. Muusik usub, et aastad on teda tasakaalukamaks muutnud. "Nooremana oli sellist väljaütlemist rohkem, ellusuhtumine oli kuidagi tormilisem. Võib-olla see maaelu ja see rahu, mis seal on, teeb ennast ka rahulikumaks. Rahutuks lähen siis, kui ma pean linnas olema," märkis ta.