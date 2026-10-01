Rahvusvahelisel muusikapäeval jagati muusikapreemiaid

Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital ja Eesti Muusikanõukogu tunnustasid rahvusvahelisel muusikapäeval muusikamaastiku parimaid. EMTA suures saalis toimunud auhinnagalat saab 1. oktoobril kell 22.35 näha ka ETV eetris.

Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital tunnustas preemiatega hooajal 2025/2026 enim silma paistnud muusikategelasi. Traditsioon pärineb aastast 1995. Muusikavaldkonda panustamise ja silmapaistva tegevuse eest anti välja kümme aastapreemiat ning neli tunnustuspreemiat.

Eesti Muusikanõukogu tunnustas preemiatega muusikavaldkonna parimaid kogu senise panuse eest. Traditsioon pärineb aastast 2002. Tänavu anti välja interpretatsioonipreemia ja preemia muusikaelu jaoks olulise ja väljapaistva tegevuse eest.

Helikunsti sihtkapitali aastapreemiad 2026

Vambola Krigul

Mitmekülgse, kõrgel kunstilisel tasemel kontserttegevuse ja pühendumuse eest Eesti nüüdismuusika ettekandmisel.

Risto Joost

Laiahaardelise, kõrgetasemelise ja Eesti muusikaelu kujundava tegevuse eest dirigendi ning kunstilise eestvedajana, Richard Wagneri muusikadraama "Reini kuld" väljapaistva muusikalise tõlgenduse eest Saaremaa ooperipäevadel.

Peeter Sarapuu

Silmapaistva tegevuse eest solisti, ansamblisti, orkestrandi ja pedagoogina.

Mingo Rajandi

Erakordselt tugeva loomingulise aasta ning Eesti jazzi ja nüüdismuusika piiride järjepideva laiendamise eest, mida tähistasid rahvusvahelise kaasproduktsioonina sündinud "Lady Sapiens" ning mitmed loomingut koondavad autorikontserdid.

Meelis Orgse

Mitmekülgse rahvusvahelise tegevuse eest erinevates barokkmuusika ansamblites ja orkestrites.

Maria Listra

erakordse professionaalsuse, pühendumuse ja särava hooaja eest Eestis ja maailmalavadel, mida iseloomustasid olulised rahvusvahelised ülesastumised Arvo Pärdi 90. sünniaasta tähistamisel ning panuse eest eesti muusika ja eri ajastute vokaalrepertuaari interpreedina

Maria Faust

Mahuka panuse eest muusikavaldkonda ja rahvusvaheliselt mõjuka loomingulise aasta eest.

Keelpillikvartett M4GNET (Katariina Maria Kits-Reimal, Mart Kuusma, Robert Traksmann, Siluan Hirvoja)

Järjekindla kammermuusika žanri pildil hoidmise ja arendamise eest, hooaja kontserttegevuse eest.

Evelin Seppar

Silmapaistva loomingulise aasta eest, mida tähistas kahe olulise sümfooniaorkestriteose esiettekanne ning kõrgetasemelised koostööd Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri ja Eesti Festivaliorkestriga.

Age Veeroos

Rahvusvahelist kuulajaskonda kõnetava omanäolise ja innovaatilise heliloomingu ning tähelepanuväärse panuse eest kompositsiooniõpetusse

Helikunsti sihtkapitali tunnustuspreemiad 2026

Marje Lohuaru

Erakordse panuse eest Eesti muusikaellu pianisti, kammermuusiku ja aktiivse muusikaelutegelasena. Eesti Pillifondi algataja ja juhatuse liige, Euroopa Kammermuusika Õpetajate Ühenduse juhatuse esimees. Marje Lohuaru on aastakümneid andnud olulise panuse Eesti muusikaellu nii interpreedi kui ka õppejõuna. Tema pikaajaline töö Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias on kujundanud mitme põlvkonna muusikute arengut ning edendanud kammermuusika traditsiooni Eestis.

Gülnar Murumägi

Haapsalu kultuurikeskuse Eestis üheks omanäolisemaks ning kultuuritegijate ja kultuurihuviliste kohtumispaigaks kujundamise eest.

Esper Linnamägi

Eesti Filharmoonia Kammerkoori pikaajalise tegevuse ning särava 40. sünnipäevahooaja silmapaistvalt tulemusrikka juhtimise eest.

Ave Sophia Maria Demelemester

muusikavaldkonna rahvusvahelistumise märkimisväärse eestvedamise ning organisatsiooni Music Estonia tegevuse eest.

Eesti Muusikanõukogu preemia laureaadid

Interpretatsioonipreemia

Anu Tali

Preemia muusikaelu jaoks olulise ja väljapaistva tegevuse eest

Lydia Rahula

Helikunsti sihtkapitali aasta- ja tunnustuspreemiad ning Eesti Muusikanõukogu preemiad anti üle Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia suures saalis. Ülekannet sündmusest saab vaadata 1. oktoobril kell 22.30 ETV vahendusel.