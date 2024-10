Tartu Uue Teatri meister: kõige suurem rõõm on pealtnäha võimatuid asju leiutada

Tartu Uue Teatri meistri Epp Peedumäe tööülesanded varieeruvad ühest otsast teise, näiteks paneb ta akse üles, õmbleb kostüüme ja leiutab uusi asju. "Ma võin – ja heal juhul ka suudan – teha igasuguseid asju. Ma eelistaks küll, et mu ametinimi oleks Epp," sõnas ta kultuurisaates "OP".

Peamiselt toimetab ta oma kostüümimaailmas, mida rahvasuus Epu maailmas kutsutakse. "Siin ma õmblen kostüüme, teen ka oma leiutisi," märkis ta. "Kõige suurem rõõm ja väljakutse on leiutada pealtnäha võimatuid asju," lisas meister.

Peedumäe rääkis, et Tartu Uue Teatri juht Ivar Põllu on teda muu hulgas müüriladujaks kutsunud. "Kui ma siia teatrisse tulin, siis ma ladusin esimese asjana telliskividest ühe aknalaua. Hiljem on ta mind kutsunud ka vabamüürlaseks kutsunud – oskustööline, kes ei ole sunnismaine. Ma ei ole ühe ameti külge aheldatud, ma saan siin kõike teha."

Aastate jooksul on ette tulnud ka kordi, kus Peedumäe on pidanud teatris ööbima. "Tegime Kolkjal "Serafima ja Bogdani" etendusi ja siis mu lapsed haigestusid koroonasse, mina mitte. Selleks, et võimalust välistada, et mina ka haigeks jään, kolisin teatrisse. Tegin endale kostüümilattu pesa," meenutas ta.

Mõnda teise teatrisse tööle minemist Peedumäe kaalunud pole. Kui tal peaks teatrist küllalt saama, läheks ta hoopis õpetajaks õppima. "Hakkan missioonitundeliseks ja aateliseks inimeseks," muigas ta.

