Ivar Põllu: Viljandis õpetatud näitlejad ei ole ainult näitlejad

"Mina ise ei õpeta ei näitlejaid. Mina vastutan selle eest, et see näitleja eriala kujundada selliselt, et ta oleks konkurentsivõimeline ja vastav," selgitas Tartu Uue Teatri loovjuht ja lavastaja ning lisas, et tema üksi näitlejaid kindlasti õpetada ei suuda. "Minu eesmärk on ikkagi kokku panna meeskond, kes suudaks anda väga head näitlejaharidust, just sellist, mis sobib Viljandis anda, sest Viljandi teatrikool on teistega võrreldes väga eriline," tõdes Põllu.

Lavastaja sõnul teeb Viljandi eriliseks see, et seal ei õpetata välja näitlejaid, kes on ainult näitlejad. "Viljandis õpetatakse väga palju erinevaid distsipliine. Seal õpivad ka valgus-, helikunstnikud ja korraldajad. See on nagu sulatuskatel. Näitlejad, kes õpivad Viljandis, saavad kokkupuute kõikide nende erialadega. Sinna juurde veel uurimuslikkus, mida pakub asjaolu, et kõik see kuulub Tartu Ülikooli alla. See kõik avardab näitleja elukutsed, teeb seda mitmekihilisemaks, et nad suudaks olla multitalendid," rääkis Põllu.

Näitleja eriala tulevane kuraator väitis, et paljudes teatrites teevadki näitlejad endale juba ise grimmi ja kostüüme. "Iga näitleja, kes on teinud kõiki neid teini asju, saab palju paremini aru kogu teatrisüsteemist. Aga pigem on mõte selles, et nad ei hakka või ei pea endale grimmi tegema, vaid nad võivad teha ka lavastusi, filme, olla videokunstnikud. Neil on laiabaasiline haridus," lisas ta. Vastus küsimusele, miks on Eestis näitlejaõpe nii populaarne ja miks on aastakümnete jooksul säilinud selle vastu väga suur huvi, on Põllu sõnul saladus.

Põllu ei nõustu, et Eestis liiga palju näitlejaid on. "Ma arvan, et Eestis võiks palju rohkem näitlejaid õpetada, sest ajastul, kus järjest rohkem erialasid läheb arvutite kätte, siis inimestega tegelemine, näitlemine, on üks väheseid asju, mis ei saa minna tehisaru ega arvutite kätte," ütles ta.

Tartu Uus Teater TÜVKA ja lavaka lõpetajatel vahet ei tee. "Lõpuks sõltub inimesest. Kui inimene on andekas, siis pole vahet, mis koolis ta käib. Need, kes õpivad Viljandis, neil on võib-olla tunne, et nad peavad kindlasti saama Tallinnasse, see on suur läbilöök, aga minu arust on see Lõuna-Eesti asja ajamine ka õige," muigas Põllu.

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia etenduskunstide õppekavale toimub juulis vastuvõtt lavastaja (sealhulgas ka koreograafi), tantsuõpetaja ja näitleja erialadele. Tehniliste produtsentide ja visuaaltehnoloogide (valguskujundaja, dekoraator-butafoor, videokujundaja) vastuvõtt toimub taas 2026. aastal. Sisseastumised etenduskunstide õppekavale toimuvad 7.–10. juuli 2025. Kandideerimisavaldus tuleb esitada 1. juuliks.