Viljandi kultuuriakadeemias alustavad erialajuhtidena tööd Ivar Põllu ja Ruslan Stepanov

"Otsisime näitleja erialale avatud mõtlemisega juhti, kes suudaks mõtestada näitleja eriala identiteedi etenduskunstide õppekava sees ning rakendada õppekava erinevate erialade ühisõppe potentsiaali," kommenteeris erialajuhtide valikuid etenduskunstide õppekava programmijuht Tiiu Tamm.

"Uus lavastajaõppe erialajuht Ruslan Stepanov on Viljandi kultuuriakadeemia vilistlane ja kauaaegne õppejõud, kellel on julge visioon lavastajaõppeks autor-etendaja vormis. Tema nägemust toetab ka kahe kooli, lavakunstikooli ja Viljandi kultuuriakadeemia, lavastajaõppe eristumise vajadus. Nii Ruslan kui Ivar on tuntud oma ebatraditsioonilise lähenemise poolest, usun, et erialajuhtide koostöö tulemusena saab etenduskunstide õppekava Viljandis uue hingamise," lisas Tamm.

"Lavastajaõpe autor-etendaja vormis aitab noortel avastada ja arendada oma loomingulisi võimeid ning julgustab neid kunstilistes otsustes enesekindlalt tegutsema. Õppe keskmes on isiklik maailmataju ja oskus oma teadmisi kaasaja kontekstis rakendada," selgitas Ruslan Stepanov.

Ivar Põllu näeb näitlejaõppes suuri võimalusi koostööks teiste koolis õpetatavate erialadega. "Tänapäeva näitleja peaks valdama enamlevinud teatrikeeli, kuid samuti kõiki teisi distsipliine, mis on samuti teatriga servapidi seotud. Eesmärgiks on õpetada välja näitleja, kes pole ainult artist, vaid kes suudab kaasa rääkida ja luua ka teistel aladel, mida peetakse üldjuhul liiga tehnilisteks või näitlejasse mitte puutuvaks," rääkis Põllu.

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia etenduskunstide õppekavale toimub juulis vastuvõtt lavastaja (sealhulgas ka koreograafi), tantsuõpetaja ja näitleja erialadele. Tehniliste produtsentide ja visuaaltehnoloogide (valguskujundaja, dekoraator-butafoor, videokujundaja) vastuvõtt toimub taas 2026. aastal. Lisaks uutele erialajuhtidele jätkavad visuaaltehnoloogide erialajuhina Eve Komissarov ja tantsu suuna erialajuhina Kai Valtna.

Igal aastal võetakse vastu kokku 26 tudengit, kes õpivad ühel kursusel integreeritud õppes, kuid läbivad ka oma erialaspetsiifilise õppe.

Sisseastumised etenduskunstide õppekavale toimuvad 7.-10. juuli 2025. Kandideerimisavaldus tuleb esitada 1. juuliks.