Viljandi tudengite värske looming jõuab Tallinnasse

3.–6. juunini toimub Tallinnas minifestival "Värske kraam Viljandist", mis toob publikuni TÜ Viljandi kultuuriakadeemia tudengite värske loomingu. Nelja päeva jooksul jõuavad publiku ette lavastused, installatsioonid ja filmid, mis peegeldavad etenduskunstide õppekava eri suundi ning noorte autorite ja esitajate tänaseid otsinguid.

Tänavune festival koondab programmi tööd, milles kohtuvad teater, tants, performance, muusika, tekst, film ja visuaalne mõtlemine. Laval on TÜ Viljandi kultuuriakadeemia 16. lennu tudengid ning nende juhendajad ja lavastajad.

Festivali avab 3. juunil kell 19.30 Püha Vaimu Saalis lavastus "Soosteri koolkond", mille autor-lavastaja on Ivar Põllu ning kus astuvad üles kultuuriakadeemia kolmanda kursuse näitlejad ja lavastajad. Lavastus ei ole elulooline käsitlus ega kunstidokumentaal, vaid mänguline sissevaade Ülo Soosteri maailma, äratades ellu tema elu ja loominguga seotud faktid ning teostamata jäänud ideed. Lavastus valmib Tartu Uue Teatri, TÜ Viljandi kultuuriakadeemia ja Tartu Kunstimuuseumi koostöös. Teist korda saab "Soosteri koolkonda" näha 4. juunil.

4. juunil kell 20 etendub Kanuti Gildi Saalis Elle Viiese ja kolmanda kursuse tantsukunsti spetsialistide ja koreograafide lavastus "Varia". Keele ja koreograafia ristumiskohas sündiv teos uurib, kuidas tekst ja tants teineteist mõjutavad, moonutavad ja võimendavad. "Varia" otsib tähendust sealt, kus seda justkui ei ole, ning koorib seda lahti sealt, kus seda on liiga palju. Laval kohtuvad etendus, video, heli ja liikumine.

5. juunil kell 17.30 linastub kinos Sõprus 14. lennu etenduskunstide visuaaltehnoloogia tudengite lühifilmide kassett "3filmiviljandist". Programmis on kolm lühifilmi: Deili Posti "Valge tühermaa", Jaagup Maidla ja Sten Hendrik Killaku "Nico" ning Jaagup Kurmi "Koduteel". "3filmiviljandist" jätkab eelmisel aastal alguse saanud tudengifilmide kassetiseeriat, millele pani aluse TÜ VKA 15. lennu lavastajate ja koreograafide filmikassett "5filmiviljandist".

Samal õhtul kell 19.30 jõuab Kanuti Gildi Saalis publikuni Ruslan Stepanovi ja kolmanda kursuse näitlejate "Kirsiaed". Stepanovi "Kirsiaed" lähtub küsimusest, kuidas kõnetab Tšehhovi habras, melanhoolne ja samal ajal absurdihuumoriga laetud maailm noori näitlejaid tänases päevas. Lavastus ei otsi uuendust uuendamise pärast, vaid püüab jõuda teksti närvini ning mõista diagnoosi, mille Tšehhov oma tegelastele paneb.

Festival jätkub 6. juunil kell 18.30 Kanuti Gildi Saalis Aleks Mathias Viidiku tööga "Poiss kollase lindiga ehk austusavaldus Mihkel Kleisile".

Festivali lõpetab samal õhtul kell 19.30 Kanuti Gildi Saalis lavastus "Kes unistab esimesena?", mille lavastaja on samuti Ruslan Stepanov ning laval on kolmanda kursuse lavastajad. Teos mõtiskleb unistamise, esietenduse ja teatriloomise hapra piiri üle: millal on lavastus veel unistus, millal juba tegelikkus ja kas üks saab üldse kunagi täielikult teiseks.

4.–6. juunini on Kanuti Gildi Saali keldris avatud ka TÜ VKA visuaaltehnoloogide 14. lennu installatsioonid.