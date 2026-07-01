Rakveres algab etenduskunstide festival Baltoscandal

Festivali kunstilise juhi Priit Raua sõnul on Baltoscandali keskmes uudishimu ja valmisolek tundmatuga kohtuda: "Baltoscandali etenduskunstnikud suhtuvad ümbritsevasse huviga. On vaid küsimused ja mis siis sellest, kui mõnikord ka ebamugavad. Mugav pole huvitav."

Festival avatakse 1. juulil kell 17 Rakvere Teatri taga rahvaaias. Spetsiaalselt Baltoscandali avamiseks valmiva lavastuse loovad Ruslan Stepanov ning Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia III kursuse koreograafid ja lavastajad.

Festivali oodatuimate külaliste sekka kuulub üks mõjukamaid kaasaegseid teatriloojaid Milo Rau lavastusega "La Lettre". Tegu on ka esimese korraga, kui Milo Rau lavastus Eesti publiku ette jõuab. Festivali külastab ka lavastaja ise ning 2. juulil kell 12 toimub Rakvere Teatris avalik vestlus Milo Rauga. Esimest korda astub Eesti publiku ette ka Londonis tegutsev Eesti päritolu kunstnik Julia Masli oma rahvusvahelise läbimurdeteosega "Ha ha ha ha ha ha ha".

Tänavuses programmis on olulisel kohal publik kui aktiivne osaline. Mitmes lavastuses sünnib teos alles vaataja kohalolekul või tema otsuste mõjul. Jaapani kunstnikekollektiivi Orangcosong lavastuses "IsLand Bar" on publik oodatud baarilaua äärde, mille taga serveeritakse talle erilisi kokteile, saatjaks isiklikud lood kultuurilisest identiteedist ja kodutundest. Belgia rühmituse Ontroerend Goed lavastus "Handle with Care" algab hetkest, kui üks vaataja otsustab laval oleva kasti avada. Üks-ühele kogemusena saab näha Palestiina kunstniku Basel Zaraa installatsiooni "Dear Laila", mis jutustab paguluse ja kodu kaotamise loo.

Liis Varese ja Taavet Janseni segareaalsuse installatsioon "Ma olen pannud segast" kutsub publikut ise looma virtuaalset kogemusvälja ning Portugali duo Jonas&Lander performance-installatsioon "Coin Operated" ärkab ellu alles siis, kui vaataja sisestab mänguhobusesse üheeurose mündi.

Kavas on kaks lavastust, mis käsitlevad kriitiliselt naistele määratud rolle. Filipiinide ja Sri Lanka kunstnike Eisa Jocson ja Venuri Perera tantsulavastuses "Magic Maids" saavad luudadest väge täis kehapikendused. Šotimaalt pärit Courtney May Robertson toob festivalile oma auhinnatud lavastuse "Hunter" põrandaaluse järje "Hunter – Off Record!!!".

Eesti kunstnikest on kavas lisaks Liis Varesele ja Taavet Jansenile Mart Kangro soololavastus "Meedium" ja Maike Londi "Three Ballads, a Story and My Mother's Estate".

Festivalil linastuvad Kristina Nikolova dokumentaalfilm "In Hell with Ivo" Bulgaaria kunstnikust Ivo Dimchevist ning Argentiina lavastaja Lola Ariase film "Reas". Baltoscandali publiku kohtumine Ivo Dimcheviga ei piirdu vaid kinolinal, ta annab Rakveres ka südaöise kontserdi.

Proovisaalis saab tasuta kogeda Kanada kunstniku Martin Messieri installatsiooni "Sewing Machine Orchestra", kus Singeri õmblusmasinad muutuvad arvuti juhitud audiovisuaalses koreograafias iseseisvateks esinejateks.