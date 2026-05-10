Priit Raud: 90-ndatel oli ainuüksi katsetamine skandaalne

Kanuti Gildi Saal läheb vastu 25. hooajale. Raud meenutas sajandi algust, mil elu viis ta kokku lavakoolist välja tulnud "aktivistid", nagu näiteks Mart Kangro, kes olid Raua sõnul esimesed tõelised vabakutselised. "Nad ei tahtnu ühtegi teatrisse minna ja neid ka keegi ei tahtnud teatrisse tööle võtta. Olid kunstnikud olemas, kellel oli sellist kohta vaja. Kui igaüks saab teatris oma etenduse ära teha, siis ei ole ka sellise koha järgi vajadust," rääkis Raud.

"Teine põhjus Kanuti Gildi Saali loomiseks oli see, millega see siiamaani tegutseb, ehk väliskülaliste kutsumine. Eesti teatrisüsteem on selline, et neid muidu ei kutsuta. Niisugune see kombinatsioon põhjustest oligi, miks me seda tegime. Oli juba ka välismaal käidud ja nähtud, et sellised asjad toimivad," lisas ta.

Raua sõnul nimetatakse Eestis ilma statsionaarse trupita etenduskeskust kultuurimajaks. "Põhimõtteliselt see on kultuurimaja, aga professionaalsele kunstile, mitte tantsu- või lauluringidele. Meil ei olnud sellist asja. Ei olnud ka teistest Balti riikides," märkis Raud.

Suurimaks väljakutseteks on Raua meelest täna hinnad. "Mina olen küll seda meelt, et kui öeldakse, et see on see raha, millega hakkama tuleb saada, siis tuleb sellega hakkama saada. Siis tuleb midagi teha teistmoodi. Muidugi on hea, kui on rohkem, sest siis saab kunstnikele ka rohkem. Sellepärast ongi hästi palju Eesti etenduskunstikeskustes soolo- ja duettlavastusi, sest inimestele ei ole raha maksta," tõdes Raud.

Raua juhata on ka teatrifestival Baltoscandal, millel on läbi aegade küljes ka kerge skandaalsuse-maik. "Meie, festivalikorraldajad ei ürita skandaali teha. Küll aga loodab ajakirjandus ja mõned vaatajad väga, et seal on skandaali. Katsetamine oligi kunagi skandaalne. 90-ndatel oli see kõik skandaalne, sest me polnud midagi sellist varem näinud," rääkis festivali kunstiline juht.

"Ja muuseas! Festivali nimi Baltoscandal, mille pani festivali looja Peeter Jalakas, tuleb üldsegi sõnadest Baltikum ja Skandinaavia. Ei mingit skandaali. See on ikkagi tore nimi ja tekitab elevust, mis on ju kõige tähtsam," lisas ta.

Raua sõnul on Baltoscandali eesmärgiks alati näidata erinevaid vorme, millega võib laval etendusi teha. "Kõikvõimalikke variante. Mitte spetsiaalselt otsides, sest asjal peab ikkagi olema ka kunstiline väärtus. Neid variante on aina rohkem, sest kõik kunstiliigid muudkui sulanduvad. Nii saame näidata kureeritult Eesti inimestele, mis toimub," sõnas Raud.