Pildid: Baltoscandal püstitas viimase kümnendi külastusrekordi

Äsja lõppenud rahvusvaheline etenduskunstide festival Baltoscandal püstitas viimase kümnendi külastusrekordi. Baltoscandalit külastas 5832 inimest Eestist, Euroopast ja kaugemaltki, mida on üle tuhande inimese rohkem kui 2024. aastal.

Baltoscandal paistis sel aastal silma erakordselt laia rahvusvahelise haardega, tuues Rakverre 22 rahvusest kunstnikud. Festivali üheks tippsündmuseks kujunes Euroopa ühe hinnatuima lavastaja ja teatrimõtestaja Milo Rau lavastus "La Lettre". Esimest korda avanes Eesti publikul võimalus näha tema lavastust kodumaal. Festivali külastas ka lavastaja ise.

Teiseks suureks publikumenukiks kujunes Londonis tegutsev Eesti päritolu kunstnik Julia Masli, kes tõi esimest korda Eesti publiku ette oma rahvusvahelise läbimurdeteose "ha ha ha ha ha ha ha".

Baltoscandalil toimus ka maailmaesietendus. Liis Varese ja Taavet Janseni lavastuse "Ma olen pannud segast" jaoks loodi Ukuaru muusikamajja segareaalsuse keskkond, mida publik koges virtuaalprillide vahendusel.

Festivali jooksul toimus 264 sündmust, nende hulgas etendused, installatsioonid, kinoseansid, millest enamik olid välja müüdud. Baltoscandali suurest külastatavuse kasvust sai osa kogu Rakvere linn. "Viie päeva jooksul oli raske leida vaba majutuskohta ning paljud festivalikülalised otsisid ööbimisvõimalusi ka Rakvere ümbrusest. Linna toitlustusasutused ja taksoteenused olid festivali ajal väga nõutud," sõnas festivali direktor Velvo Väli.

Baltoscandali kunstiline juht Priit Raud rõhutas festivali avamisel, et praegusel tõsisel, äreval ja vastuolulisel ajal on eriti tähtis tulla kokku, et koos kuulda ja austada üksteist, mitte peljata tundmatut ning tunnetada, kui erinev, aga ka inimlikult üllatavalt sarnane on maailm meie ümber ja kaugemal meist.

Järgmine Baltoscandal toimu jjuuli alguses 2028. aastal Rakveres ning tähistab festivali 20. toimumiskorda. Juubelifestivali kunstilised juhid on Priit Raud ja Hedi-Liis Toome.