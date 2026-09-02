Kanuti Gildi Saalis esietendub Siim Tõniste nostalgiast lähtuv lavastus

23. septembril esietendub Kanuti Gildi SAALis Siim Tõniste uus lavastus "Tivoli", milles publik leiab end koos etendajatega muutuvast maailmast. Lisaks Tõnistele on laval drag-kunstnik Marla Burroughs, läti lavastaja ja näitleja Reinis Boters ning etenduskunstnik Üüve-Lydia Toompere.

Siim Tõniste kunstnikutööd kirjeldab publiku kaasamine lavastuse kulgemisse. "Tivoli" läbivaks teemaks on nostalgia, millest osa moodustab magus meenutamise tunne, teise osa aga ideoloogilisi mõõtmeid võttev minevikuihalus. "Mõõdutundega lähenedes leiab nostalgiast iseenda kohta vastuseid, sellega liialdades lõigatakse end aga maailmast ära," selgitas Tõniste. Selle kõige taustal küsibki lavastus, kuidas muutuva maailmaga toime tulla.

Ühest küljest on "Tivoli" maailm tuttavlik ning nostalgilist äratundmist pakkuv, teisalt satub lavastuse publik aga uute valikute küllusesse. "Ühiselt vanu lugusid meenutada on mõnus. Sageli on üllatav, kui palju on meie lugudes kattuvaid kogemusi, läbielamisi ning naljakaid juhtumisi. Suures plaanis tähtsusetutest sündmustest moodustuvad kollektiivsed mustrid, mida ühiskondlikult kordame. Eelistame teha otsuseid selle põhjal, mis on meile juba tuttav, mis sest, et see ei tähenda ilmtingimata kaalutletumaid valikuid. Selle põhjal kujunevad mängureeglid, millele kiiresti arenevas maailmas toetuda, teadmata samas, mille peale üldse mängitakse," kirjeldas Tõniste.

"Tivoli" on juba neljas Siim Tõniste lavastus Kanuti Gildi Saalis. 2018. aastal esietendus koos Üüve-Lydia Toompere ja Piret Jaaksiga lavastus "Plaan T", 2020. aastal "Supersocial" ning 2022. aastal "Kas sa etendad iseennast?", samuti koostöös Toomperega.

Tõniste lavastused on pälvinud ka rahvusvahelist tunnustust – koos Toomperega võitsid nad Dresdenis festivalil Fast Forward – Europäisches Festival für junge Regie residentuuripreemia. Ühtlasi on "Tivoli" prooviprotsess lisaks Tallinnale toimunud residentuuridena nii Maltal kui ka Itaalias POLIS Teatro Festivali raames.