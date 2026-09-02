X!

Kanuti Gildi Saalis esietendub Siim Tõniste nostalgiast lähtuv lavastus

Teater
"Tivoli" Autor/allikas: Mia-Stella Aaslaid
Teater

23. septembril esietendub Kanuti Gildi SAALis Siim Tõniste uus lavastus "Tivoli", milles publik leiab end koos etendajatega muutuvast maailmast. Lisaks Tõnistele on laval drag-kunstnik Marla Burroughs, läti lavastaja ja näitleja Reinis Boters ning etenduskunstnik Üüve-Lydia Toompere.

Siim Tõniste kunstnikutööd kirjeldab publiku kaasamine lavastuse kulgemisse. "Tivoli" läbivaks teemaks on nostalgia, millest osa moodustab magus meenutamise tunne, teise osa aga ideoloogilisi mõõtmeid võttev minevikuihalus. "Mõõdutundega lähenedes leiab nostalgiast iseenda kohta vastuseid, sellega liialdades lõigatakse end aga maailmast ära," selgitas Tõniste. Selle kõige taustal küsibki lavastus, kuidas muutuva maailmaga toime tulla.

Ühest küljest on "Tivoli" maailm tuttavlik ning nostalgilist äratundmist pakkuv, teisalt satub lavastuse publik aga uute valikute küllusesse. "Ühiselt vanu lugusid meenutada on mõnus. Sageli on üllatav, kui palju on meie lugudes kattuvaid kogemusi, läbielamisi ning naljakaid juhtumisi. Suures plaanis tähtsusetutest sündmustest moodustuvad kollektiivsed mustrid, mida ühiskondlikult kordame. Eelistame teha otsuseid selle põhjal, mis on meile juba tuttav, mis sest, et see ei tähenda ilmtingimata kaalutletumaid valikuid. Selle põhjal kujunevad mängureeglid, millele kiiresti arenevas maailmas toetuda, teadmata samas, mille peale üldse mängitakse," kirjeldas Tõniste. 

"Tivoli" on juba neljas Siim Tõniste lavastus Kanuti Gildi Saalis. 2018. aastal esietendus koos Üüve-Lydia Toompere ja Piret Jaaksiga lavastus "Plaan T", 2020. aastal "Supersocial" ning 2022. aastal "Kas sa etendad iseennast?", samuti koostöös Toomperega.

Tõniste lavastused on pälvinud ka rahvusvahelist tunnustust – koos Toomperega võitsid nad Dresdenis festivalil Fast Forward – Europäisches Festival für junge Regie residentuuripreemia. Ühtlasi on "Tivoli" prooviprotsess lisaks Tallinnale toimunud residentuuridena nii Maltal kui ka Itaalias POLIS Teatro Festivali raames. 

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

UUS HOOAEG

kirjandusministri juures

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

Lavakast lavale

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:54

Esimese isikunäituse avanud Andre Joosep Arming: pärast südamesiirdamist eristan esimest ja teist elu

15:32

Aastaraamatu "Teatrielu 2025" keskmes on lavastuste kõrval pigem persoonid

15:20

Noorsooteatri hooaja avalavastus "Ülemeelik" viib meeltemaailma

15:16

Jürgen Rooste: noortele kirjanduse huvitavaks tegemise nimel tuleb palju võidelda

15:06

Ansambel Ouu annab oktoobris viis kontserti Jaapanis

14:25

Kultuuri kiirkursus | Jim Ashilevi, "GTA VI" ja Ridley Scott

11:39

Kaspar Velberg: "Ümera jõel" on eestlastele oluline lugu

10:27

Kanuti Gildi Saalis esietendub Siim Tõniste nostalgiast lähtuv lavastus

09:44

Kinodesse jõuab dokumentaalfilm Oasise tagasitulekutuurist

09:25

ETV-s tele-esilinastub Margit Lillaku dokfilm "Siit ta tuleb, Roosi"

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

01.09

Pille-Riin Purje teatrikommentaar: tagasivaade suveteatrile 2026

08:21

Arvustus. "Raim": kibuvitsaõis ja viimne valss Pärnus

31.08

Mari-Liis Lill: võtan omaks, et olen moraliseeriv ja kavatsen edasi moraliseerida

01.09

Muusikaõpetaja: õpetajana tunnen, et saan päriselt midagi muuta

14:25

Kultuuri kiirkursus | Jim Ashilevi, "GTA VI" ja Ridley Scott

01.09

David Vseviov andis välja kolmanda onu Moritza teose

01.09

Marta Vaarik: kõik saame aidata, kui ei vaata noortele ülevalt alla

25.08

Draamateater seiskab kaaslaste jookide sisse MDMA-d pannud Oliver Reimanni lavastused

01.09

Aivar Kulli ajalootund. Terav ja särav Lembe Hiedel 100

01.09

Linnamüüri ääres avati pop-up galerii Oujea

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo