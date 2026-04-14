Norra rahvusmuuseumis esietendub Maria Metsalu uuslavastus

Kanuti Gildi SAALi ja Nasjonaalmuseeti koostöös valminud lavastus on osa muuseumi uuest etenduskunstide programmist In the Moment, mille kuraatoriks on Geir Haraldseth.

Lavastuse keskmes on hirm – mitte aga ajutise emotsioonina, vaid osana isiksuse põhiarhitektuurist. "Püsielanik" toimub tugevalt stiliseeritud maastikul, kus esineja keha eksisteerib oma keskkonnaga dünaamilises ja paradoksaalses suhtes. Tallinna publiku ette jõuab lavastus 17. detsembril Kanuti Gildi SAALis.

Liikumise, heli ja poeetiliste metafooride kaudu loob "Püsielanik" visuaalselt ja füüsiliselt nõudliku uurimuse sellest, mida tähendab hirmuga elamine. Kuidas elame nende osadega endast, mida me ise valinud pole? Lavastus liigub kaugemale hirmust kui vallutatavast emotsioonist ja esitleb seda identiteedi alustalana. "Püsielanik" süvendab üht Metsalu praktikat läbivalt keskset küsimust: millist mõju meele sisemaastik oma hirmude, mälestuste ja reeglitega kehale füüsiliselt avaldab?

Maria Metsalu on kunstnik, kelle töö keskendub kehale kui paigale ja elatud kogemuste arhiivile – kesksele punktile, kus segunevad sotsiaalsed ja poliitilised probleemid. Metsalu kaasasutas 2014. aastal performance-kollektiivi Young Boy Dancing Group (YBDG). Metsalu on üks enim rahvusvaheliselt tegutsevaid eesti etenduskunstnikke. Tema eelnevad lavastused on tuuritanud muuhulgas Soomes, Saksamaal, Taanis, UK-s, Austrias, Šveitsis, Hollandis, Prantsusmaal ja USA-s. "Püsielanik" on Metsalu neljas Kanuti Gildi SAALiga koostöös valminud lavastus.

"Püsielanik" pole sel kevadel ainus Kanuti Gildi SAALi rahvusvaheline koostöö. Mart Kangro "Enneminevik" ning Branko Jordani, Katarina Stegnari, Primož Bezjaki, Mart Kangro, Juhan Ulfsaki ja Eero Epneri "Fun Fact" etenduvad Bunkeris Ljubljanas. Netti Nüganeni "Ash, horizon, riding a house" on aprillis Vilniuses Balti Tantsu Platvormi programmis ning mais Uppsala Kunstimuuseumi festivali Revolve Performance Art Days kavas.

Mais korraldab Kanuti Gildi SAAL Stockholmis koos Läti Uue Teatri Instituudi ja Leedu Tantsuinfo Keskusega festivali Baltic Take Over. Siim Tõniste on septembris esietenduva lavastuse "Tivoli" tiimiga residentuuris Itaalia teatrifestivalil POLIS. Lea Blau lavastus "Kikimora" on mais aga Kopenhaagenis festivali CPH STAGE kavas ning Mart Kangro "Pantheon" Šveitsis Auawirleben festivalil.