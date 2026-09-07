Tallinnas algab Eesti kaasaegsete etenduskunstide esitlusfestival

7. septembril algab Eesti Teatri Agentuuri eestvedamisel Eesti kaasaegsete etenduskunstide esitlusfestival, mille raames saabub Eestisse pea 50 välismaist festivali- ja teatrijuhti, kuraatorit, lavastajat ja kriitikut.

Neli päeva vältav festival tutvustab väliskülalistele Tallinnas ja Tartus üheksat lavastust, mis näitavad siinse etenduskunstide maastiku värskeimaid suundumusi.

13. korda toimuva Eesti kaasaegsete etenduskunstide esitlusfestivali peamine eesmärk on lähendada suhteid Eesti ja välismaa teatritegijate vahel ning suurendada võimalust, et väärt lavastused ka Eestist kaugemale jõuaks.

Nii on sel aastal festivalile oodata külalisi Soomest, Rootsist, Austriast, Hollandist, Poolast, Lätist, Leedust, Saksamaalt, Sloveeniast, Ühendkuningriigist, Kreekast, Belgiast, Islandilt, Tšehhist, Armeeniast, Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast.

2026. aasta festivali programmi kuuluvad:

Lauri Lagle "Ma ei märganudki, millal sa läksid" (Ekspeditsioon)

Renate Keerdi "Öösel päike ei põle" (Tartu Uus Teater)

Mart Kangro soololavastus "Meedium" (Von Krahli Teater, OÜ Olevik),

Keithy Kuuspu ja Liisa Saaremäeli "Millest on tehtud väikesed tüdrukud" (Kanuti Gildi Saali kaasproduktsioon)

Juhan Ulfsaki "Tagasiside" (Von Krahli Teater)

Hendrik Toompere jr-i "500 aastat sõprust" (Eesti Draamateater)

Maike Londi "Three Ballads, a Story and My Mother's Estate" (Kanuti Gildi SAALi kaasproduktsioon)

koreograaf Sofia Martila diplomilavastusena valminud "SЮDA" (Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituut)

Nele Tiidelepa "10 ways to dance" (Elektron.art)

Lisaks toimub 10. septembril Tartu Uue Teatri väikses saalis avalik vestlusring "Euroopa teatri paraadtrepid ja telgitagused", kus jagavad kolm festivali väliskülalist oma vaadet rahvusvahelisele etenduskunstide maastikule ning Eesti positsioonile selles. Vestlust modereerib esitlusfestivali kuraator-koordinaator, Eesti Teatri Agentuuri juht Liisi Aibel.