Kanuti Gildi Saalis esietendub lavastus perekonnaga seotud väljakutsetest

“Domestic Anarchism: bailes & zona de juego”
28. mail esietendub Kanuti Gildi SAALis Andrea Zavala Folache, Adriano Jenseni ning Alissa Šnaideri lavastus "Domestic Anarchism: bailes & zona de juego". Publik kutsutakse maailma, mis avaneb esmalt installatsioonina, siis lavastusena, millele järgneb iga etenduse järel ühine supisöömine.

Lavastus kombineerib paljusid väljendusviise maadlemisest ja telekineesist püstijalakomöödia ja improvisatsioonini. "Domestic Anarchismi" materjalid on sündinud koostöödest ja ühiselt elamistest, millest igaüks adresseerib perekonnaga seotud probleeme. Pannes rõhku lavastuse loomise viisidele, mõtestab lavastus aktiivselt töö ja eraelu tasakaalu, küsides, kuidas rahvusvaheliselt koos töötada ning tuuritada, olles selle kõrvalt väikelapse vanemad. 

Loomeprotsessi ajal kutsusid kunstnikud kaasloojad endaga koos elama. "Mis selle projekti puhul mu jaoks oluline on, pole mitte see, mida luuakse, vaid see, kuidas selle tingimusi ehitatakse, hoitakse ning pidevalt ümber töötatakse. Elamine ja töötamine pole üksteisest eraldatud. Need sekkuvad, kattuvad ning mõjutavad üksteist. See projekt toimib ökosüsteemina. Erinevad praktikad, vanused, kogemused ning mõtlemisviisid on lähestikku asetatud. See lähedus nõuab pidevat ümbermõtestamist: nii tööriistade, meetodite kui ka omaenda elamisviiside," kirjeldas dramaturg Alissa Šnaider. 

Mitmeosaline lavastus on koostöös erinevate versioonidena publiku ette jõudnud juba New Yorgis, Stockholmis ja Kopenhaagenis, kus kaasamõtlejatena on projektiga liitunud kunstnikud nagu HaYoung, louise paolo de venecia gile, Emma Daniel, Lisa Schåman, Malcolm-x Betts, Jennifer Lacey, Oda Brekke ja Lauren Bakst. 

Nii Adriano Wilfert Jensen kui ka Andrea Zavala Folache on Eestis varemgi töötanud. Adriano Wilfert Jensen osales NU Performance Festivalil Krõõt Juuraku projektis "So Far So Good". Samuti on ta aastatel 2017–2021 olnud töödega "Group Show", "feelings" ja "mixed feelings" ning Mårten Spångbergi lavastusega "Natten" festivali SAAL Biennaal programmis. Andrea oli samuti projektidega "feelings" ja "mixed feelings" SAAL Biennaalil.

