X!

Ooperilaulja Janne Ševtšenko korraldab oma kodutalus minifestivali

Muusika
"Hommik Anuga", Minu Isa Oli Ausus Ise Autor/allikas: Ken Mürk / ERR
Muusika

Rahvusooperi solist Janne Ševtšenko korraldab 13. ja 14. juunil oma kodus minifestivali. Köstriaseme talus toimuvad nii õpitoad kui ka erinevad kontserdid.

"Olen ajapikku enda kätega taastanud vanu hooneid, et luua paik, kus maaelu, kunst ja kultuur võiks üheks tervikuks põimuda," sõnas festivali korraldaja Janne Ševtšenko.

Kahepäevane suvealguse festival avatakse 13. juunil Piip ja Tuut kontserdiga, pärast mida toimuvad päeva jooksul erinevad õpitoad, mängud ja flamenko algkursus, avatud on ka teatrikunstnik Maarja Meeru maalide näitus. Avapäeva lõpetab Gaute Kivistiku ansambli Minu Isa Oli Ausus Ise kontsert.

Festivali teisel päeval, 14. juunil toimub kaks kontserti: Toivo Unt ja ArtTrio astuvad üles kavaga "Classics in Jazz", festivali lõpetab aga Mari Jürjensi kontsert "Omanese ilus".

Köstriaseme talu asub Tallinnas umbes 40 kilomeetri kaugusel Kirikla külas.

Janne Ševtšenko laulis aastatel 1992-2004 Estonia ooperikooris, alates 2004. aastast on ta Estonia ooperi- ja operetisolist. Ta on laulnud ka Savonlinna ooperkooris.

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

19:03

Kaante vahele jõudis esimene eestikeelne baltisaksa luule antoloogia

18:59

Tartu Kunstimuuseumi näitus viib toiduloolisele rännakule läbi Eesti kunsti

18:52

Koosloomelavastus "Janu" uurib noorte kaudu läheduse ja mõistmise igatsust

15:56

Luukere Juhani juhtumised jõudsid VAT teatri lavale

15:20

Kumus avanev näitus toob publiku ette Enno Halleki kaasaskantavad päikeseloojangud

14:57

Uus "Tähesõdade" film kogus avanädalavahetusel üle 4100 vaatamise

14:39

Aivar Kulli ajalootund. Vestlus AI-ga paljastas Heiti Talviku luuletuste tõlkelise algupära

14:24

Ooperilaulja Janne Ševtšenko korraldab oma kodutalus minifestivali

13:37

Eesti keeles ilmus gonzo-ajakirjanduse pioneeri Hunter S. Thompsoni romaan "Rummipäevik"

11:23

Keelenupp. Sidinast ja sid-lõpust

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

24.05

Lembit Peterson: oleme kultuurisõjas püüdnud kasutada ausaid vahendeid

14:39

Aivar Kulli ajalootund. Vestlus AI-ga paljastas Heiti Talviku luuletuste tõlkelise algupära

11:18

Eesti pääses luuleprõmmu maailmameistrivõistlustele

25.05

Kaupo Kikkas avas Allee galeriis fotonäituse Eesti kunstilegendidest

25.05

Riste Sofie Käär: kiirmoekettides on feministlike ja ökomeelsete loosungitega särgid moest läinud

10:48

Jõgeva raamatukogu direktor: vallaraamatukogud ootavad uut seadust, et arenguga edasi minna

09:27

Arvustus. Mida "Midagi tõelist" tegelikult öelda tahab?

25.05

Tokyos avatakse esimene Balti riikide ühine illustratsiooni- ja animatsiooninäitus

25.05

Keeleminutid. Keele õppimine algab julgusest pingutada ja eksida

25.05

Arvustus. Marto Mägi hüppab Kaarsillalt peakat

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo