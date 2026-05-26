Ooperilaulja Janne Ševtšenko korraldab oma kodutalus minifestivali

Rahvusooperi solist Janne Ševtšenko korraldab 13. ja 14. juunil oma kodus minifestivali. Köstriaseme talus toimuvad nii õpitoad kui ka erinevad kontserdid.

"Olen ajapikku enda kätega taastanud vanu hooneid, et luua paik, kus maaelu, kunst ja kultuur võiks üheks tervikuks põimuda," sõnas festivali korraldaja Janne Ševtšenko.

Kahepäevane suvealguse festival avatakse 13. juunil Piip ja Tuut kontserdiga, pärast mida toimuvad päeva jooksul erinevad õpitoad, mängud ja flamenko algkursus, avatud on ka teatrikunstnik Maarja Meeru maalide näitus. Avapäeva lõpetab Gaute Kivistiku ansambli Minu Isa Oli Ausus Ise kontsert.

Festivali teisel päeval, 14. juunil toimub kaks kontserti: Toivo Unt ja ArtTrio astuvad üles kavaga "Classics in Jazz", festivali lõpetab aga Mari Jürjensi kontsert "Omanese ilus".

Köstriaseme talu asub Tallinnas umbes 40 kilomeetri kaugusel Kirikla külas.

Janne Ševtšenko laulis aastatel 1992-2004 Estonia ooperikooris, alates 2004. aastast on ta Estonia ooperi- ja operetisolist. Ta on laulnud ka Savonlinna ooperkooris.