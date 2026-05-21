Balti visuaalteatri ülevaatefestivalil esietendub Noorsooteatri järgmise hooaja avalavastus

Kuidas sünnib meie ettekujutus maailmast? Miks tajub iga inimene ümbritsevat erinevalt? Kas meeled võivad meid ka eksitada? Neile küsimustele asub mängu kaudu vastuseid leidma lavastuse "Ülemeelik" keskmes olev nukktegelane.

Väikelastele suunatud lavastuse idee sündis Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli visuaalteatri magistrikursuse tudengite Vootele Ruusmaa, Johanna Vaiksoo ja Karl Sakritsa koolitööna loodud etüüdist.

"Märkasin, et meie meeled on kui tõlkemehhanismid maailmast aru saamiseks. Ja et oma meelte eest peab hoolt kandma ning piiri pidama. See on miski, mida meie loo tegelane esialgu teha ei oska," rääkis helilooja ja luuletaja Vootele Ruusmaa, kelle jaoks "Ülemeelik" on ühtlasi magistrikursuse diplomitööks.



Autorid ja lavastajad Vootele Ruusmaa, Karl Sakrits, Johanna Vaiksoo, juhendaja Mirko Rajas, kunstniku kõrvalpilk Rosita Raud, helilooja Vootele Ruusmaa. Mängivad Johanna Vaiksoo (külalisena), Karl Sakrits ja Vootele Ruusmaa (külalisena) või Joosep Uus.

Baltic Visual Theatre Showcase 2026 vältab Riias 22.–24. maini. Tegemist on kolme Balti riigi kaasaegse nuku- ja visuaalteatrite ühisfestivaliga, mille eesmärgiks on tutvustada regiooni visuaalteatrit välisfestivalide korraldajatele. Esimene Showcase toimus 2022 Tallinnas, teine 2024 Vilniuses ning 2028. aastal tuleb festival taas Tallinnasse.

"Ülemeeliku" Eesti esietendus toimub 6. septembril Noorsooteatri ovaalsaalis.