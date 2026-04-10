Lavastuses "Nõusolek" mängiv Alice Siil: oluline on kasvatada teadlikkust

Eesti Noorsooteatris jõuab pühapäeval lavale "Nõusolek", mis põhineb Vanessa Springora raamatul ja uurib alaealise nõusoleku piire. Näitleja Alice Siili sõnul aitab lavastus tõsta teadlikkust, et noored oskaksid ära tunda väärkohtlemise märke.

Pühapäeval esietendub Eesti Noorsooteatris Mari-Liis Lille lavastus "Nõusolek". Siili sõnul räägib lavastus sellest, mida tähendab nõusolek väga ebavõrses suhtes, kus üks osapool on väga palju vanem ja ka kuulus. "Ehk siis tema ümber on väga teistmoodi aura. Ta on autoriteetne tegelane."

Lavastus põhineb Vanessa Springora tõsielulisel raamatul ja küsib, kas 14-aastasel on võimalik nõusolekut anda ja kust jooksevad piirid. "Kust jookseb see piir, et tüdruk võib arvata, et tema on armunud, aga vanemal inimesel tegelikult lasub see vastutus ja kohustus selle ees," lausus Siil.

Alice Siil Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Näitleja sõnul on lavastusprotsess avanud palju ideid, kuhu suunas edasi mõelda, et selliseid juhtumeid, kus noored inimesed ohvriks langevad, vähem oleks. Siil rõhutas, et tähtis on meeles pidada, et sellistes suhetes lasub vastutus alati täiskasvanul.

"Noorel inimesel ei ole neid kogemusi. Ainus asi, mida saab teha, on teadlikkust kasvatada. Samamoodi kasvatame teadlikkust selle lavastuse väljatoomisega. Kui noor inimene puutub nende teemadega kokku ja ta on varem kuulnud ja näinud, kuidas selline grooming võib alata, siis võib-olla need tüdrukud oskavad seda ka ära tunda. Muidugi mitte ainult tüdrukud, ka teistpidi on võimalik," sõnas ta.