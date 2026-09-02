Noorsooteatri hooaja avalavastus "Ülemeelik" viib meeltemaailma

Miks näeme, kuuleme ja tunneme asju erinevalt? Kas kõike, mida meeled meile ütlevad, saab alati uskuda? "Ülemeelik" vaatleb neid suuri küsimusi väikese inimese vaatenurgast ning kutsub lapsi kaasa mõtlema ja märkama, kuidas meeled meie maailmapilti kujundavad.

Lavastuse idee sai alguse Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli visuaalteatri magistrikursuse tudengite Vootele Ruusmaa, Johanna Vaiksoo ja Karl Sakritsa ühisest etüüdist. Koolitööna sündinud idee jõuab noorsooteatris lavale täiemahulise lavastusena.

Lavastuse autorid ja lavastajad on Vootele Ruusmaa, Karl Sakrits ja Johanna Vaiksoo. Juhendaja Mirko Rajas, kunstniku kõrvalpilku pakkus Rosita Raud. Lavastuse muusika on loonud Vootele Ruusmaa. Mängivad Johanna Vaiksoo, Karl Sakrits ning Vootele Ruusmaa või Joosep Uus.

Lavastus on mõeldud lastele alates kolmandast eluaastast.