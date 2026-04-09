Noorsooteatri uuslavastus "Nõusolek" räägib pikalt vaikitud teemadest

Lavastaja Mari-Liis Lille sõnul on tervitatav, et üha enam räägitakse ühiskonnas teemadest, millest on pikalt vaikitud. Lavastus "Nõusolek" on Lille sõnul katse kaardistada teatri vahenditega ebavõrdust suhetes.

"Meie lugu räägib veel keerulisemast nõusolekust ehk siis olukorrast, kus 14-aastane kohtub 50-aastasega, kes meelitab ta endaga suhtesse ja see 14-aastane ju isegi ei ütle ei. Ta ütleb peaaegu jah, aga ometi ei saa öelda, et ta päriselt on sellega nõus, sest 14-aastasena on enamasti nii, et kuna see on sinu esimene kogemus romantilise suhtega, ei ole sa valmis seda manipulatsiooni ära tundma, seega sa ei tea, millega sa nõus oled," ütles lavastaja Mari-Liis Lill.

Taavi Tõnisson mängib tükis tuntud ja ühiskonna poolt tunnustatud kirjanikuhärrat.

"Minu tegelane on 50-aastane kirjanik, kes toitub tähelepanust, kes vajab oma loomingu jaoks pidevat inspiratsiooniseisundit ja armumise tunne on üks kõige inspireerivamaid tundeid. Ja siis ta muudab need tunded oma loominguks ja ületab seejuures kõiki eetilisi ja moraalseid piire," ütles näitleja Taavi Tõnisson.

"Nõusolek" põhineb prantsuse kirjaniku Vanessa Springora 2020. aastal ilmunud autobiograafilisel teosel. Taavi Tõnissoni ja Mari-Liis Lille sõnul on need lood ja teemad kõikjal meie ümber.

"Kui mina olin teismeline, siis olid ka need tuntud muusikud ja muidu mehed, kellel oli väga palju selliseid suhteid. Me kõik teadsime, et on sellised suhted ja me kuidagi kõik mõtlesime, et see on normaalne, aga siis, kui sa saad täiskasvanuks, hakkad mõtlema, et vist ei ole," ütles Lill.

"Seda on meie ümber väga palju praegu, kui vaadata meediat ja lugeda kõiki neid lugusid, nii sotsiaalmeedias kui ajakirjanduses. On üliäge, et inimesed julgevad järjest rohkem rääkida ja siis võibki olla, et mõnele minu tegelase sarnasele inimesele tundub, et kuulge, mis toimub, mis asi see on, on see mingi moeteema, mingisugune trend, nüüd räägime kõik oma sisemistest haavadest. Tegelikult on need lood ju alati olemas olnud, nüüd on need lihtsalt rohkem päevakorda kerkinud," nentis Tõnisson.

Lavastus sobib üle 13-aastastele vaatajatele.