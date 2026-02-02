X!

Getter Meresmaa debüütlavastus toob publiku ette erivajadustega noore loo

„Näeme veel, Simon!”
„Näeme veel, Simon!” Autor/allikas: Getter Meresmaa
8. veebruaril esietendub Eesti Noorsooteatri Ferdinandi saalis Getter Meresmaa debüütlavastus "Näeme veel, Simon!", mille keskmes on Duchenne'i lihasdüstroofiaga elav teismeline Simon ja tema sõbrad.

Lavaloo aluseks on Uus-Meremaa kirjaniku David Hilli samanimeline tõsielul põhinev jutustus. Nimitegelane Simon on täis elukirge ja krutskeid hoolimata sellest, et tema Duchenne'i lihasdüstroofia diagnoos seab elule ranged piirid. Simon elab võimalikult tavalist teismelise elu: käib tavakoolis, jätab kodutöid tegemata, veedab aega sõpradega, unistab tüdrukutest ja vanaks saamisest. 

Lavastaja Getter Meresmaa sõnul on "Näeme veel, Simon!" lavastus sõprusest, elujanust ja elu lõpu paratamatusest. "See lugu langeb meie noorte tegelaste eludes just sellisesse aega, kus hakatakse esimest korda elu sügavamalt mõtestama. Kes ma olen? Miks ma siin olen? Mida ma elult tahan? Simoni haigus toob kõik need küsimused noorte jaoks veelgi teravamalt esile."

Meresmaa tõdes, et on lavastuse ettevalmistamise käigus mõelnud palju sellele, milliseid piire me inimestena endale sageli ette mõtleme. "Ja kui meie ellu tuleb siis üks Simon, kelle elujõud on nii meeletu, kuid piirid ümber reaalsed, siis see õpetab mind inimesena oma piiratud mõtteid tähele panema. Ma loodan, et see lavastus õpetab märkama elu väärtust, enda lähedasi ning armastama elu nii nagu Simon seda armastab," rääkis lavastaja. 

Autor David Hill, tõlkija Maigi Müürsepp, dramatiseerija Roos Lisette Parmas, kunstnik Arthur Arula, helilooja Ramuel Tafenau, valguskunstnik Emil Kallas, konsultant Jüri Lehtmets. Mängivad Lee Trei, Doris Tislar, Mart Müürisepp, Hardi Möller, Mark Erik Savi. 

Toimetaja: Kaspar Viilup

Getter Meresmaa debüütlavastus toob publiku ette erivajadustega noore loo

