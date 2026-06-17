Hundipea kakaolaos esietendub Ringo Ramuli lavastus "Ookean meri"

Lavastus põhineb itaalia kirjaniku Alessandro Baricco samanimelisel romaanil. Teose keskmes on salapärases mereäärses hotellis peatuv grupp üksteisele võõraid inimesi, kes kõik on saabunud sinna tervenema. Merest saab nende püüdluste, ihade ja saladuste peegeldaja.

"Lavastuse fookuses on inimesed, kes püüavad teha rahu millegagi, millega tundub, et pole võimalik rahu teha, ja püüavad aktsepteerida elu sellisena nagu ta on, kõikide oma erinevate paledega," rääkis lavastaja, kelle sõnul köitis Baricco romaan teda oma ebaharilike tegelaste, lummava atmosfääri ja luulelise keelega.

Ramuli sõnul tõusis lavastusele sobivat mängupaika otsides teiste seast esile Hundipea vana kakaoladu, mis sobib selle lavaloo jaoks nii oma mereäärse asukoha kui avara sisemuse poolest.

"Ookean meri" etendusi mängitakse Hundipeal juunis ja juulis.

Näidendi tõlkis Tiina Randviir, dramatiseeris Roos Lisette Parmas. Kunstnik on Arthur Arula, helikujundaja Lauri Kaldoja (Eesti Draamateater), valguskunstnik Rene Liivamägi (Tartu Uus Teater).

Mängivad Getter Meresmaa, Doris Tilk, Elss Raidmets, Hardi Möller, Mirko Rajas, Taavi Tõnisson.