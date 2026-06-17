X!

Hundipea kakaolaos esietendub Ringo Ramuli lavastus "Ookean meri"

Teater
Ringo Ramuli lavastuse
Ringo Ramuli lavastuse "Ookean meri" proov Autor/allikas: Arthur Arula
Teater

Laupäeval, 20. juunil kell esietendub Paljassaares Hundipea kakaolaos Eesti Noorsooteatri suvelavastus "Ookean meri", mille toob lavale Ringo Ramul.

Lavastus põhineb itaalia kirjaniku Alessandro Baricco samanimelisel romaanil. Teose keskmes on salapärases mereäärses hotellis peatuv grupp üksteisele võõraid inimesi, kes kõik on saabunud sinna tervenema. Merest saab nende püüdluste, ihade ja saladuste peegeldaja. 

"Lavastuse fookuses on inimesed, kes püüavad teha rahu millegagi, millega tundub, et pole võimalik rahu teha, ja püüavad aktsepteerida elu sellisena nagu ta on, kõikide oma erinevate paledega," rääkis lavastaja, kelle sõnul köitis Baricco romaan teda oma ebaharilike tegelaste, lummava atmosfääri ja luulelise keelega.

Ramuli sõnul tõusis lavastusele sobivat mängupaika otsides teiste seast esile Hundipea vana kakaoladu, mis sobib selle lavaloo jaoks nii oma mereäärse asukoha kui avara sisemuse poolest. 

"Ookean meri" etendusi mängitakse Hundipeal juunis ja juulis. 

Näidendi tõlkis Tiina Randviir, dramatiseeris Roos Lisette Parmas. Kunstnik on Arthur Arula, helikujundaja Lauri Kaldoja (Eesti Draamateater), valguskunstnik Rene Liivamägi (Tartu Uus Teater).  

Mängivad Getter Meresmaa, Doris Tilk, Elss Raidmets, Hardi Möller, Mirko Rajas, Taavi Tõnisson.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:12

Fotografiska avab sügisel uksed Hiinas Shenzhenis

15:01

Kunstnike liit võtab pettuse käigus kaotatud summa korvamiseks kuni 700 000 eurot laenu

14:21

Ringkäik läbi EKA lõputööde näituse. Noored loojad on teinud midagi ilusat ja elusat

13:35

Natalia Petrenko: Harkivis on täielikult hävitatud 60 avalikku raamatukogu

12:20

Maria Faust: mida tugevam sa oled, seda vähem sind armastatakse

11:21

Uusi koreograafe tutvustavasse sarja Premiere'27 valiti Evelin Uus ja Kärt Kokkota

10:41

Rahvusballeti koreograafide õhtu toob lavale tantsijate värske loomingu

10:22

Festival Dreamscape korraldab Berliinis muusikaõhtu

09:34

Galerii: grupinäitus "Leidjad ja loojad" kujundab sensuaalselt ümber maailma mateeriat

09:25

Arvustus. Aigar Vals suudab luua 40 minutiga ebaproportsionaalselt suured helimaailmad

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

16.06

Arvustus. Kings of Leon kui nullindate nostalgiabändide esimene laine

16.06

Rahvaraamatukogudel ei jätku teavikute ostmiseks raha

15.06

Martin Hook: kirjutamine oli soolevähi ravi ajal kui teraapia

12:20

Maria Faust: mida tugevam sa oled, seda vähem sind armastatakse

15.06

Helikopteriõnnetuses suri USA muusik Oliver Tree

16.06

Marika Saar: raamatukogureform kui Eesti strateegilise juhtimise proovikivi

08:56

Guido Kangur valiti Eesti Näitlejate Liidu auliikmeks

16.06

Galerii: Arvo Pärdi muusika kõlas Ateena iidses Herodes Atticuse odeionis

12.06

Suri näitleja Janek Sarapson

16.06

Hanno Soans: kunstikriitiku lugemispagas ei peaks piirduma ainult teooriaraamatutega

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo