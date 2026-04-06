Noorsooteatris esietendub Mari-Liis Lille lavastus "Nõusolek"

Mari-Liis Lill
Mari-Liis Lill
12. aprillil jõuab Eesti Noorsooteatri väikeses saalis publiku ette Mari-Liis Lille uuslavastus "Nõusolek", mis põhineb prantsuse kirjaniku Vanessa Springora samanimelisel autobiograafilisel teosel.

"Nõusolek" kirjeldab 14-aastase tüdruku suhet 30 aastat vanema meeskirjanikuga. Kui tookord tundus peategelasele, et see on tõeline armastus, selline, mida kogetakse vaid üks kord elus, siis aastaid hiljem kerkivad küsimused: mis suhe see tegelikult oli? Mida tähendab nõusolek ebavõrdses suhtes? Millise jälje see jätab? 

Lavastus uurib ka vaikimise ja vastutuse teemasid: paljud kõrvaltvaatajad olid toimuvast teadlikud, aga miks keegi ei sekkunud? Ja mis juhtub siis, kui loo keskmes olev inimene otsustab lõpuks vaikimise murda?

Mari-Liis Lille sõnul on oluline mängida lugu just Noorsooteatris. "Kui noor inimene juba sellisesse suhtesse satub, siis on esialgu väga keeruline teda ümber veenda. Aga kui rääkida see muinasjutuna algav lugu teatrisaalis lõpuni, nii et selgub, et see ei olegi muinasjutt – sest muinasjutud teatavasti lõppevad õnnelikult –, siis on ehk lootust neid lugusid ennetada," rääkis lavastaja.

Autor Vanessa Springora, tõlkija Anna Linda Varik, dramatiseerija Piret Jaaks, lavastaja Mari-Liis Lill, kunstnik Kairi Mändla, helikujundaja Lauri Kaldoja (Eesti Draamateater), valguskunstnik Siim Reispass, liikumisjuht Arolin Raudva. Mängivad Alice Siil, Taavi Tõnisson, Getter Meresmaa, Lee Trei ja Mark Erik Savi. 

Toimetaja: Kaspar Viilup

