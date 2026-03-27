Galerii: selgusid teatripreemiate laureaadid

Piduliku õhtu kunstilise lahenduse lõi Tallinna linnateatri koosseis eesotsas lavastaja Mikk Jürjensiga.

Eesti Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali preemiatega kaasneb Ivo Lille loodud "Theodori silm" või Vaike Pääsukese kujundatud aukiri.

Eesti teatri auhindu annavad välja Eesti Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapital ja Eesti Teatriliit. Auhindu on välja antud alates 1961. aastast.

Teatriliigiülesed auhinnad

Žürii: Henri Hütt (esimees), Aleksandr Krjukov, Alvar Loog, Aare Rander, Kärt Tõnisson ja Inga Vares.

Lavastajaauhind

Riina Roose – "Alguses oli laul" (Tallinna Linnateater).

Kunstnikuauhind

Pille Jänes – kunstnikutöö lavastusele "Palavik" (Rahvusteater Vanemuine).

Sõnalavastuste auhinnad

Žürii: Johan Elm (esimees), Jaak Allik, Elina Reinold, Külli Teetamm, Inga Vares ja Eike Värk.

Meespeaosatäitja auhind

Rasmus Kaljujärv – Konrad Mägi lavastuses "Palavik" (Rahvusteater Vanemuine).

Naispeaosatäitja auhind

Grete Jürgenson – Elina Savolainen lavastuses "Süütu" (Teater Nuutrum).

Meeskõrvalosatäitja auhind

Nils Mattias Steinberg – Valentine Coverly lavastuses "Arkaadia" (Endla Teater).

Naiskõrvalosatäitja auhind

Maiken Pius – Dupa lavastuses "Krum" (Tallinna Linnateater).

Eriauhind

Ivar Põllu – "Tapty1985. Laskumine orgu" (Tartu Uus Teater): väiketeatri meeskonna totaalne mobiliseerimine Eesti lähiajaloo mitmekülgseks käsitlemiseks teatrikunsti rohkete väljendusvahendite polüfoonias.

Muusikaauhind

Žürii: Kerri Kotta (esimees), Alvar Loog, Kristel Pappel, Lauri Sirp ja Mati Turi.

Heldur Harry Põlda – Gonzalve osatäitmine Maurice Raveli lühiooperis "Hispaania tund" (Opéra Comique ja Rahvusooper Estonia) ning Alfredi osatäitmine Johann Straussi operetis "Nahkhiir" (Rahvusooper Estonia).

Kadri Raalik – Musetta osatäitmine Giacomo Puccini ooperis "Boheem" (Rahvusteater Vanemuine) ja Rosalinde osatäitmine Johann Straussi operetis "Nahkhiir" (Rahvusooper Estonia).

Balletiauhind

Žürii: Lemme Saarma (esimees), Margarita Dombrovskaja, Külli Reinkubjas, Aleksander Krjukov ja Galina Rohumaa.

Marina Kesler – balleti "Sisalik" koreograaf-lavastaja (Eesti Rahvusballett).

Tantsuauhind

Žürii: Lisanna Lajal (esimees), Iiris Viirpalu, Kärt Kelder, Heili Lindepuu ja Aare Rander.

Elle Viies – lavastus "Enigma" (Von Krahli Teater ja elektron.art).

Etenduskunsti auhind

Žürii: Keithy Kuuspu (esimees), Liisi Aibel, Henri Hütt, Ott Karulin ja Madli Pesti.

Lauri Lest – heliinstallatsioon lavastusele "Eeter" (Ekspeditsioon) ja kontsertetendus "Esemete orkester" (Paavli Kultuurivabrik).

Loovtehniliste töötajate auhinnad

Žürii: Karmo Mende (esimees), Roland Leesment, Maie Nurmoja, Taivo Pahmann, Sander Põllu ja Siim Saarsen.

Lavastust ettevalmistava töötaja auhind

Rene Liivamägi – Tartu Uue Teatri lavastusjuht, kes on ühendanud meisterlikult insenertehnilise mõtlemise ja kunstilise visiooni, mille tulemusel on ka keerulistes tingimustes sündinud mastaapsed ja tavapärasest teatriruumist välja ulatuvad lavastused.

Etendust teenindava töötaja auhind

Ken-Konrad Kerm – Vanemuise teatri pealavameistri abi, kompromissitu täpsuse ja vankumatu vastutustundega lahendustele orienteeritud meeskonnajuht, kes on panustanud silmapaistvalt suure maja lavastuste turvalisuse, töökindluse ja kunstilise taseme hoidmisse.

Haldus- ja administratiivtöötaja auhind

Rain Raabel – endine Tallinna Linnateatri haldusjuht, kes on juhtinud teatri hoonekompleksi ehitust alates projekteerimisest kuni valmimiseni ning andnud seeläbi märkimisväärse panuse Eesti teatrikunsti arengusse.

Algupärase dramaturgia auhind

Žürii: Anu Tonts (esimees), Kersti Heinloo, Erki Laur, Kertu Moppel ja Anneli Saro.

Merle Karusoo teatritekst "Ma ei jätnud Ukrainat".

Reet Neimari nimeline kriitikaauhind

Žürii: Meelis Oidsalu (esimees), Helen Kannus, Tambet Kaugema, Keiu Virro ja Margot Visnap.

Eero Epner – artiklid "Mõningaid väiteid Eesti sõnateatri kohta" (Sirp 31. X 2025) ja "Kujutlusvõimeta näitleja võimatusest" (Sirp 5. XII 2025).

Salme Reegi nimeline lasteteatri auhind

Žürii: Eleriin Miilman (esimees), Katrin Nielsen, Kristel Nõlvak, Tuuli Potik ja Kärt Tõnisson.

Kaili Viidas – eri vanuses vaatajaid tundlikult kõnetavad lavastused "Tükk maad" (Must Kast ja Eesti Rahva Muuseum) ning "Semud ja sellid" (Endla Teater, ka kunstnikutöö).

Lavastuse originaalmuusika auhind

Auhinda rahastab Eesti Autorite Ühing.

Žürii: Ardo Ran Varres (esimees), Feliks Kütt, Ann Reimann ja Liina Sumera.

Markus Robam – muusika lavastustele "1984" ja "Hingelind" (mõlemad Eesti Noorsooteater).

Viive Ernesaksa nimelise muusikalise ja/või helikujunduse auhind

Auhinda rahastab Eesti Autorite Ühing.

Žürii: Ardo Ran Varres (esimees), Feliks Kütt, Ann Reimann ja Liina Sumera.

Ele Sonn – muusikaline kujundus lavastusele "Minu geniaalne sõbranna" (Rahvusteater Vanemuine).

Kristallkingakese auhind

Antakse kahele noorele etenduskunstnikule esimeste märkimisväärsete lavatööde eest. Auhinna ühe laureaadi valis tänavu sõnalavastuste auhindade žürii ja teise balletiauhinna žürii.

Žürii: Johan Elm (esimees), Jaak Allik, Elina Reinold, Külli Teetamm, Inga Vares ja Eike Värk.

Astra Irene Susi – eriilmeline ja perspektiivikas looja nii näitleja, lavastaja kui ka heliloojana.

Osatäitmised: Mammut, Muusa, preili Somerseti toatüdruk Ivy ja Imetajate Ordu konverentsi delegaat – "Üle noatera"; Tõkkesilma Liisu – "M & M ehk Kosjakased"; Poja naine – "Suvekool"; Julia õhus – "Julia, Julia!" ning osaline – "Juulikuu lumi" (kõik Endla Teater). Originaalmuusika: "Venus karusnahas" (Teater Nuutrum), "Juulikuu lumi" (Endla Teater, ka muusikaline kujundus) ja "Palavik" (Rahvusteater Vanemuine). Autorilavastus "Un_stus" (Astra Stellanova).

Žürii: Lemme Saarma (esimees), Margarita Dombrovskaja, Külli Reinkubjas, Aleksander Krjukov ja Galina Rohumaa.

Phillipa McCann – kiire tõus kordeballetist karismaatiliseks ja tehniliselt nauditavaks solistiks: Naine rohelises lavastuses "Pulcinella" (Opéra Comique ja Rahvusooper Estonia); neli väikest luike ja pas de trois lavastuses "Luikede järv"; Lumivalgeke lavastuses "Lumivalgeke ja 7 pöialpoissi"; Mari ja piisonite hõimu kauneima naise osatäitja lavastuses "Sisalik"; Kitty lavastuses "Anna Karenina"; Gulnare, Birbanto sõbranna ja Odalisk lavastuses "Korsaar" ning Isabelle lavastuses "In the Middle, Somewhat Elevated" ja Kunstnik lavastuses "30,75" (mõlemad balletiõhtul "Forsythe & Looris"; kõik Eesti Rahvusballett).

Ants Lauteri nimeline auhind

Antakse kaks auhinda, kuni kümme aastat teatritööd teinud noorele näitlejale ja/või lavastajale (alates esimesest lavastusest). Auhinna määramisel peetakse silmas kandidaadi erialast arengut.

Žürii: Anu Lamp (esimees), Mari-Liis Lill, Priit Strandberg, Tiina Tauraite ja Priit Loog.

Ester Kuntu – osatäitmised: Karin – "Saraband" (2017); Laurel – "Kriidiaed" (2018, mõlemad Eesti Draamateater); Rebecca Frost – "Muusikale" (2021, Tallinna Linnateater); Una – "Musträstas" (2022, Oliivipuu ja Teater Nuutrum); Maša – "3õde" (2023, Ekspeditsioon); Jelena ja Margarita – "Totalitaarne romaan" (2024, Eesti Draamateater ja Vaba Lava); osaline – "Käte ja jalgadega inimene" (2025, VAT Teater); Mari – "Tõde ja õigus" (2019, Allfilm); Rita – "Nähtamatu võitlus" (2023, Homeless Bob Production).

Teele Pärn – osatäitmised: Anja – "Kirsiaed" (2017, Tallinna Linnateater); Naine – "Gesamtkunstwerk" (2019, Kinoteater); Ottilie – "Põud ja vihm Põlva kihelkonnan nelätõistkümnendämä aasta suvõl" (2019); Tiina – "Linnade põletamine" (2019); Barbara – "Mefisto" (2021); Teele – "Teoreem" (2023); Bakhant, Naine ja Antigone – "Vend Antigone, ema Oidipus" (2023); Elin – "Üks helevalge tuvi" (2024, kõik Eesti Draamateater); osaline – "Pantheon" (2025, Von Krahli Teater ja Kanuti Gildi SAAL).

Otto Hermanni nimeline orkestrandiauhind

Eesti esimese kutselise teatri sümfooniaorkestri (1906) asutaja nimeline auhind, mille eesmärk on esile tõsta ja väärtustada pikaaegset, vähemalt 15 aasta pikkust kõrgetasemelist pühendunud tööd teatri orkestrandina.

Žürii: Risto Joost (esimees), Kaspar Mänd, Tiit Pärtna ja Ann Õun.

Mari Aasa – Rahvusooper Estonia vioolamängija (aastast 1985) ja vioolarühma teine kontsertmeister (aastast 2007): nõtke ja muusikaliselt rikkalik orkestrant, kütkestav ja hingestatud solist, tasakaalukas ja hooliv kolleeg.

Priit Põldroosi nimeline teatrimõtte auhind

Auhind antakse teatrimõtte arendamise, teatriuurimusliku või pikaaegse teatripedagoogilise tegevuse eest.

Žürii: Kalju Orro (esimees), Karin Allik ja Peeter Tammearu.

Anneli Saro – Eesti teatriteaduse, -kriitika ja -mälu eestseisja, kes on viimastel aastatel vedanud kolme ülevaateteose koostamist ("Etenduskunstide uurimismeetodid", "Vieraita näyttämöllä: Suomen ja Viron teatteri- ja tanssisuhteet", "Teater NO99: kokkuvõte") ning juhtinud teatriteaduse õpet sihikindluse ja nõudlikkusega.

Georg Otsa nimeline muusikateatri auhind

Antakse vokaalse meisterlikkuse ühendamise eest näitlejatööga ooperi- ja operetilaval ning viljaka kontserttegevuse eest nii Eestis kui ka välismaal. Auhinna määramisel hinnatakse pikemaaegset teatritööd.

Žürii: Mart Mikk (esimees), Riina Airenne, Paul Mägi, Karmen Puis ja Jaanika Rand-Sirp.

Helen Lokuta – vankumatu professionaalsuse, muusikalise küpsuse, stiilitunnetuse ja tugeva lavalise kohaloluga silma paistnud osatäitmiste eest ooperites ja operettides ning kammermuusika ja suurvormide esitamisel Rahvusooper Estonias: Annio (Mozarti "Tituse halastus"), Angelina (nimiosa, Rossini "Tuhkatriinu"), Brangäne (Wagneri "Tristan ja Isolde"), Dorabella (Mozarti "Così fan tutte"), Silva Varescu (Kálmáni "Silva"), nimiosa (Bizet' "Carmen"), Kleopatra (Händeli "Julius Caesar"), Erna ja Ophelia (Kõrvitsa "Liblikas"), Almirena (Händeli "Rinaldo"), Cherubino (Mozarti "Figaro pulm"), ema Ell (Puuri "Pilvede värvid"), Angèle Didier (Lehári "Krahv Luxemburg"), Idamante (Mozarti "Idomeneo"), Mélisande (Debussy "Pelléas ja Mélisande"), Concepción (Raveli "Hispaania tund", koostöös Opéra Comique'iga), rebane Kuldkihar (Janáčeki "Väike kaval rebane").

Natalie Mei nimeline kunstnikuauhind

Auhind antakse kõrgel tasemel ja suuremahulise lava- ja kostüümikujunduse eest. Auhinna määramisel hinnatakse traditsioonide pieteeditundelist sidumisoskust kaasaegse esteetika, materjalide ja tehnikaga, terviklikku tööd kavandist teostuseni. Auhinna saajalt eeldatakse vähemalt 10 aasta pikkust teatritööd.

Žürii: Iir Hermeliin (esimees), Liina Keevallik, Mare Raidma ja Piret Tang.

Reili Evart – kõrgel tasemel kavandikultuuri ning fantaasiaküllaste, värvikate ja tehniliselt läbi mõeldud kostüümide eest balletilavastustele "Anna Karenina" ja "Sisalik" ning operetilavastusele "Orpheus põrgus" Rahvusooper Estonias.

Eesti Teatriliidu juhatuse auhind

Kalle Karindi – viimaste aastate silmapaistva töö eest teatrite lava- ja valgussüsteemide uuendamisel.

27. märtsil kuulutati välja ka Eesti Näitlejate Liidu auraha ja Eesti Teatri Tehniliste Töötajate Ühenduse aumärgi saaja.

Eesti Näitlejate Liidu auraha

Antakse Eesti Näitlejate Liidu liikmele tunnustusena kolleegidelt. Laureaadi valib liidu juhatus.

Aarne Soro – Ugala Teatri näitleja.

Eesti Teatri Tehniliste Töötajate Ühenduse aumärk

Antakse vähemalt 15 aastat erialast tööd teinud loovtehnilisele töötajale, kelle töö ja pühendumus väärib kolleegide hinnangul tunnustust. Laureaadi valib ühenduse juhatus.

Janek Saareli – Eesti Noorsooteatri pealavameister.