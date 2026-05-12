Viljandis jõuab publiku ette kultuuriakadeemia diplomilavastus "Kirsiaed"

14. mail esietendub Viljandis TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia mustas saalis Ruslan Stepanovi lavastus "Kirsiaed", mis on loodud diplomilavastusena TÜ VKA 16. lennu näitlejatudengitele. Lavastus põhineb Anton Tšehhovi näidendil Mati Undi tõlkes ja töötluses.

Stepanovi "Kirsiaed" lähtub küsimusest, kuidas kõnetab Tšehhovi habras, melanhoolne ja samal ajal absurdihuumoriga laetud maailm noori näitlejaid tänases päevas. Lavastus ei otsi uuendust uuendamise pärast, vaid püüab jõuda teksti närvini ning mõista diagnoosi, mille Tšehhov oma tegelastele paneb. "Kirsiaed" on inimestest, kes saabuvad, räägivad ja lahkuvad; inimestest, kes seisavad muutuste keskel ega jõua maailmale oma tunnetega järele.

Lavastaja Ruslan Stepanovi sõnul hakkasid teda "Kirsiaias" kõnetama eelkõige pausid, alltekstid ja vaikused. "Kõige tähtsam ei sünni selles tekstis nähtaval tasandil, vaid inimese sees. Näitlemise seisukohalt on "Kirsiaed" suur väljakutse: kuidas mängida vaikust, allteksti ja ütlemata jäänud mõtteid? Noortele näitlejatele tähendab see õppimist kuulama, reageerima ja olema laval aus – isegi siis, kui tegelane ise ei tea, mida ta tahab," ütles Stepanov.

Stepanovi sõnul on "Kirsiaias" korraga väga palju ilu, kurbust ja absurdi. "Praegu tundub see materjal eriti täpne, sest maailm liigub nii kiirelt, et inimesed ei jõua enam järele. Meeleolu on lavastusel õrn ja melanhoolne, aga ka huumor ei kao kuhugi," lisab ta.

Laval on TÜ VKA 16. lennu näitlejad Jete Liisa Kiik, Valeri Baženov, Jenss Lootus, Jens-Patrik Rand, Gregori Johannes Nõmm, Polina Kryuchkova, Heleriin Lass, Saara Kaljujärv ja Leonhard Sass Taalmaa. Lavastaja on Ruslan Stepanov, lavastaja assistent Karl Saks, helikujundaja Kasper Sebastian Silla, dramaturgiline tugi Helery Pikk, kostüümikunstnik Emma Lumi ja valguskujundaja Mairon Tovstsik.

Lavastus "Kirsiaed" esietendub 14. mail kell 19 Viljandis TÜ VKA mustas saalis. Viljandi esietendus on tasuta. Tartu Uues Teatris mängitakse lavastust 20. ja 21. mail ning Kanuti Gildi SAALis 5. juunil.

Toimetaja: Kaspar Viilup

