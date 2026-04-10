X!

Tallinna linnateatris jõuab publiku ette Marta Aliide Jakovski lavastus "Sinisilmsed"

11. aprillil esietendub Tallinna linnateatri Mustas saalis Marta Aliide Jakovski lavastus "Sinisilmsed" Piret Jaaksi dokumentaalnäidendi põhjal. Lavastus on sündinud õpetajate, psühholoogide, teadlaste ja korrakaitsjatega peetud vestluste ning tõestisündinud lugude põhjal.

"Sinisilmsed" vaatleb ühe poisi loo kaudu n-ö nähtamatuid noori – õrnas eas inimesi, kes otsivad oma identiteeti, sisemist kindlust, armastust, turvatunnet, kohta, kuhu kuuluda. Niisugused otsingud kulgevad aga keskkonnas, mida iseloomustab sotsiaalne isolatsioon, traditsiooniliste tugivõrgustike hääbumine, äärmuslike vaadetega eeskujude järgimine, fetišeeritud edukultuur ja ülekoormatud haridussüsteem. 

Lavastaja Marta Aliide Jakovski sõnul on lavastus katse vaadata katkisesse peeglisse", kust vaatavad muuhulgas vastu Eesti noorte poolt toime pandud jõhkrad vägivallakuriteod. "Eesmärk ei ole mõista vägivalla nõiaringi sattunud noorte üle kohut, vaid uurida, kuidas oleme ühiskonnana nii nukrasse punkti jõudnud ja mis võib olla noorte radikaliseerumise põhjus. Kas ja kuidas saame taastada inimlikkust oma kodudes ja koolisüsteemis?" selgitas Jakovski.

Lavastuses "Sinisilmsed" astuvad lavale Tallinna linnateatri näitlejad Kristiin Räägel, Priit Pius, Andero Ermel ja Laurits Muru. Lavastuse visuaalse ja helilise terviku loojad on kunstnik Liisi Eelmaa, muusikaline kujundaja Lauri Dag Tüür ning valgus- ja videokunstnik Rommi Ruttas. 

Toimetaja: Kaspar Viilup

