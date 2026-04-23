Markus H. Ilves lavastusest "Orvud": seal pole otseselt õiget ega valet

Teater
"Orvud" Autor/allikas: Siim Vahur
Teater

Tallinna Linnateatris sai lavaküpseks auhinnatud briti autori Dennis Kelly näitemäng "Orvud", mis küsib, kui kaugele võib inimene minna, kaitstes oma lähedast. Linnateatris on varem mängitud sama autori näidendeid.

Liam ja Helen on varakult orvuks jäänud õde-vend, keda vastandlikest iseloomudest hoolimata ühendab tihe side. Kuni ühel õhtul maandub vend ootamatult õe ja tema mehe juurde, lootes et nood aitavad tal varjata toimepandud kuritegu. Toimunu paneb tõsiselt proovile nii õe ja venna kui ka abikaasade vahelised suhted.

Lavastaja Markus H. Ilves ütles, et see näidend on nii meisterlikult ja osavalt, et seal pole otseselt õiget ega valet. "Kuid selgelt on igal inimesele moraalne kompass, et mida nad sellel hetkel teeks."

Heleni osatäitja Evelin Võigemast sõnas, et tema tegelase seisukohast on kõige olulisem hoida ja kaitsta oma peret "Ükskõik mis hinnaga, sest seda peret ei ole tal elus eriti palju olnud ja need valikud, mis ta teeb, ei ole kindlasti kõik kõige õigemad, aga ma saan empaatiliselt temast aru."

Danny osatäitja Alo Kõrve kinnitas, et teda on kõige rohkem mõtlema pannud vastutuse mõte. "See, kuidas ja kas me näeme väljaspool enda kas siseilma või seda, kus me elame ruumis, kohas ja ajas, kas märkame ka teisi enda ümber."

Liami osatäitja Jan Ehrenberg sõnas, et "Orvud" on pealtnäha väga sünge, aga seal on ka palju huumorit. "See on väga mitmekülgne, näitlejana on hea käia kõik need poolused läbi, see on huvitav ja iga kord hästi erinev, olenevalt sellest, mis otsuseid keegi sel korral teeb."

Näidendi tõlkis Jim Ashilevi, kunstnik on Anke Leen Ledda Mikk, lavastust mängitakse Tallinna Linnateatri väikses saalis.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Markus H. Ilves lavastusest "Orvud": seal pole otseselt õiget ega valet

