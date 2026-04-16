Linnateatris esietenduv "Exit!" uurib jõulise liidri ja järgijate suhteid

Ei tea kust ilmub linnakesse pealtnäha tavaline mees, kes väidab, et on saanud jumalalt endalt ülesande levitada tema sõna. Riburada kogub mees enda ümber rühma eluga puntrasse jooksnud inimesi, kes janunevad selguse, lootuse ja hella puudutuse järele.

"Kui ma kirjutama hakkasin, siis mind huvitasid piirsituatsioonid: inimesed, kes koonduvad mingi tugeva liidri, mingi tugeva mõtte ümber. Mind huvitavad need olukorrad, kus asjad kisuvad mingis mõttes hapuks: miks nad kisuvad ja mis hetkel muutuvad need kogukonnad ekspluateerivateks," avas Raidmets.

Näitleja Indrek Ojari rääkis, et kui materjaliga tutvuma asudes jäi esmapilgul mulje, et tegemist on omamoodi lustliku looga, siis teemasse süvitsi minnes asendus lust kõhedusega.

"Kui me selle materjali läbi lugesime, siis tundus tõesti, et selline lustlik, lõbus ja natukene veider seltskond satub kuskile, hakkavad teadvust avardama, otsima tõde ja vastuseid küsimusele, mis see elu on ja nii edasi. Aga kui materjaliga sai referentsi pidi minema hakatud ja igalt poolt Facebookist, videotest ja dokumentaalfilmidest materjali ammutatud, hakkas päris kõhe," tõdes ta.

Paraku lõhkeb ilus mull sama ootamatult kui tekkis. Usu ja lootuse asemele astub pettumus ja kibedus.

"Mul on tunne, et me elame sellisel ajal, kus me oleme omadega nii laokil siin maailmas, et me otsime väga mingeid kindlaid vastuseid. Ja vahel kui mingi inimene võtab endale pähe, et ta hakkab neid vastuseid väga radikaalselt pakkuma, siis hakkavad asjad kahtlaseks muutuma," lausus Raidmets.

Lavastust mängitakse linnateatri võlvsaalis.