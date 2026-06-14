Markus H. Ilves: lavastajana intrigeerivad mind piiripealsed situatsioonid

Lavastaja Markus H. Ilves rääkis Vikerraadios, et Tallinna Linnateatri lavastus "Orvud" on materjali mõttes näitlejatele kullaauk. Ilvese sõnul intrigeerivad teda lavastajana piiripealsed situatsioonid ja näidendit lugedes tekkis tal küsimus, mida ta teeks, kui tema laps tuleks verisena koju.

Aprilli lõpus esietendus Tallinna Linnateatris briti autori Dennis Kelly näitemäng "Orvud", mille lavastas Markus H. Ilves. "Näitlejatel on selles loos veel nii palju avastada ja mängida. Loodan, et uuel hooajal saab lavastust mängida palju järjest, siis ta ei lähe ära. See materjal on näitlejale kullaauk."

Äratundmine, et see näidend tasub lavale tuua, tuli Ilvesel juba esimese dialoogi põhjal, kui ta näidendit luges. "Ma lugesin selle ühe ropsuga läbi. See on väga hästi kirjutatud, rütmiline ja kohe läheb käima. Kõik tegevused on psühholoogiliselt nii õigustatud. Lavastajana peab mul endal olema isiklikud soovid või eesmärgid, miks ma seda materjali teen. Need situatsioonid, mis on justkui nii piiri peal on mulle lavastajana väga intrigeerivad. Ma ise tahan koos näitlejatega minna sinna situatsiooni ja uurida, mida inimene selles situatsioonis teeb. Mul tekkiski küsimus, mida mina ise teeksin, kui minu laps tuleks verisena koju, kus on minu moraalne kompass. Kuidas teadmatus või vastandumine tekitab hirmu."

Ilves tõi välja, et ta püüab olla ise väga aus materjali suhtes, millega ta parasjagu tegeleb. "Et see materjal tuleks ausalt välja. Inimene on nii kompleksne, tal on oma traumad, põhjendused ja soovid, miks ta niimoodi käitub."

Näidendi autor Dennis Kelly näitab Ilvese sõnul, kuidas suurlinna vägivald läheb väiksesse ja rahulikku tuppa ning kogu vastandumine ja vägivald hakkab selles väikses toas kasvama.