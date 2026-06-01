Kristjan Üksküla toob koos VHK noorte näitlejatega lavale Moliere'i lühikomöödiad

Kristjan Üksküla ja Kristiina Hortensia Port lavastuse proovis Autor/allikas: Romi Härginen
Theatrumis esietendub 2. juunil Vanalinna Hariduskolleegiumi teatrikooli 28. lennu lavastus "Naeruväärsed eputised vastu tahtmist"

Prantsuse näitekirjaniku Molière'i kaks tempokat lühikomöödiat "Arst vastu tahtmist" ja "Naeruväärsed eputised" saavad üheks elava muusika ja tantsudega põimitud lavastuseks. Keegi ei taha olla naeruväärne, aga ometi võime me kõik sellesse lõksu langeda. Kuidas tabada siis head maitset nii elus kui kunstis? Kuidas tajuda piire ja säilitada vabadust? Mida tähendab "hea maitse", kui maitse üle ei vaielda? Ja miks maitse üle ei vaielda, kui mürk võib maitsta magus ja ravim maitsta kibe?

Lavastaja Kristjan Üksküla sõnul on ühine loomeprotsess noorte näitlejatega toonud proovisaali nakatavat energiat: "Rõõm on noorte inimestega koos avastada Molière'i mängulist ja julget stiili. Need kaks Molière'i proosas kirjutatud komöödiat paistavad silma eriliselt äärmustesse viidud tegelastega, kuna Molière on lavale toonud ahhetama paneva matsluse ja piinlikult ülepaisutatud peenuse ning need kaks ei pruugigi teineteisest väga erineda. Lavastuses tantsivad, laulavad ja mängivad pilli särasilmsed noored inimesed, samal ajal kui õues õitsevad õunapuud… ja need kaks ei pruugi samuti teineteisest väga erineda."

Osades VHK teatrikooli 28. lennu õpilased Taavi Johannes, Herman Korp, Eva Kreem, Oskar Varik Kuldkepp, Lisete Lainas, Mairo Libba, Hugo Malmsten, Hans Henrik Miikre, Birgit Moks, Kristian Mustonen, Romi Leen Niimann, Johannes Paist, Birk Parvelt, Mia Dolores Pavelson, Roosi Rütman, Loore Tilk ja nende õpetaja Kristjan Üksküla (Tallinna Linnateater) Muusikutena löövad kaasa VHK õpilased ja vilistlased: Kristiina Jõeleht, Ingel Kaseste, Robert Otsing, Marta Põld ja Sofia Simmul.

Autor Molière, tõlkijad Tatjana Hallap ja Ott Ojamaa, lavastaja ja muusikaline kujundaja Kristjan Üksküla (Tallinna Linnateater), kunstnik Kristiina-Hortensia Port, liikumisjuhid Tiina Mölder ja Mari Ann Valkna, valguskujundaja Kris-Kervin Mölder (Tallinna Linnateater), produtsent Romi Härginen (Viljandi Kultuuriakadeemia)

Toimetaja: Kaspar Viilup

