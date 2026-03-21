Galerii: luulerännak tõi tänavale tuntud näitlejad ja kirjanikud

Tallinna kesklinna kultuuriasutused tähistasid 21. märtsil rahvusvahelist luulepäeva erilise luulerännakuga. Kolme ja poole tunnisel jalgsimatkal esitasid luulet Eesti teatripubliku lemmikud, tuntud kirjanikud ja uued põnevad hääled.

21. märtsil toimunud luulerännakul osalesid Tallinna Linnateater, Eesti Noorsooteater, Eesti Kirjanike Liit, Südalinna teater, Eesti Draamateater, Rahvusooper Estonia ja Tallinna Raamatukogud.

Luulehuvilised liikusid kolme ja poole tunni jooksul jalgsimatkal ühest peatusest teise. Igas paigas toimusid kultuuriasutuste ees lühikesed esinemised ning luulet loeti ka erinevate sihtpunktide vahel liikudes.

Luulerännakul osalesid Tallinna Linnateatrist näitlejad Maria Ehrenberg, Sandra Uusberg, Kristo Viiding ja Kristjan Üksküla, Eesti Noorsooteatrist näitlejad Hardi Möller, Mark Erik Savi ja Doris Tilk, Eesti Kirjanike Liidust luuletajad Sveta Grigorjeva ja Hasso Krull, Südalinna teatrist näitlejad Aleksandr Žilenko, Alina Karmazina, Anastassia Tsubina, Anna Sergejeva, Ilja Bolotov ja Tatjana Manevskaja, Eesti Draamateatrist näitlejad Kersti Kreismann, Britta Soll ja Erling Eding. Rahvusooper Estoniast balletijuht Linnar Looris, ooperisolist Aule Urb ja balletiartist Triinu Upkin. Südalinna raamatukogus kirjanik ja dramaturg Andra Teede, Noorte Luuleprõmmu Tallinna eelvooru žürii eripreemiate saajad Riina Joanna Järve, Marie-Luisa Kurm ja Mirtel Velström.