Galerii: luulerännak tõi tänavale tuntud näitlejad ja kirjanikud

Rahvusvahelise luulepäeva tähistamine Tallinna kesklinnas
Tallinna kesklinna kultuuriasutused tähistasid 21. märtsil rahvusvahelist luulepäeva erilise luulerännakuga. Kolme ja poole tunnisel jalgsimatkal esitasid luulet Eesti teatripubliku lemmikud, tuntud kirjanikud ja uued põnevad hääled.

21. märtsil toimunud luulerännakul osalesid Tallinna Linnateater, Eesti Noorsooteater, Eesti Kirjanike Liit, Südalinna teater, Eesti Draamateater, Rahvusooper Estonia ja Tallinna Raamatukogud.

Luulehuvilised liikusid kolme ja poole tunni jooksul jalgsimatkal ühest peatusest teise. Igas paigas toimusid kultuuriasutuste ees lühikesed esinemised ning luulet loeti ka erinevate sihtpunktide vahel liikudes.

Luulerännakul osalesid Tallinna Linnateatrist näitlejad Maria Ehrenberg, Sandra Uusberg, Kristo Viiding ja Kristjan Üksküla, Eesti Noorsooteatrist näitlejad Hardi Möller, Mark Erik Savi ja Doris Tilk, Eesti Kirjanike Liidust luuletajad Sveta Grigorjeva ja Hasso Krull, Südalinna teatrist näitlejad  Aleksandr Žilenko, Alina Karmazina, Anastassia Tsubina, Anna Sergejeva, Ilja Bolotov ja Tatjana Manevskaja, Eesti Draamateatrist näitlejad Kersti Kreismann, Britta Soll ja Erling Eding. Rahvusooper Estoniast balletijuht Linnar Looris, ooperisolist Aule Urb ja balletiartist Triinu Upkin. Südalinna raamatukogus kirjanik ja dramaturg Andra Teede, Noorte Luuleprõmmu Tallinna eelvooru žürii eripreemiate saajad Riina Joanna Järve, Marie-Luisa Kurm ja Mirtel Velström.

Toimetaja: Annika Remmel

15:38

Galerii: luulerännak tõi tänavale tuntud näitlejad ja kirjanikud

15:22

Galerii: Tartumaa tantsupäeval sai näha leidlike ideedega erisugust tantsu

13:57

LUULETUS | Heljo Männi "Umbrumalus"

11:13

Keraamik Ele Herronen: iga tarbeese võiks olla kunst

09:05

Nädala album. Maailma kuulatuimale artistile pole mõtet vastu jonnida

08:59

Galerii: Kai kunstikeskuse näitusel kohtuvad Paul Kuimet ja Norra visuaalkunst

20.03

Uues lavastuses tserebraalparalüüsiga tegelast kehastav Punga: me räägime lootusest

20.03

Teatrid üle Eesti tähistavad noori teatrivaatajaid

20.03

Galerii: Ringhäälingumuuseumis näeb Türi raadiosaatejaama ehitamise lugu

20.03

Suri näitleja Chuck Norris

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

20.03

Suri näitleja Chuck Norris

09:05

Nädala album. Maailma kuulatuimale artistile pole mõtet vastu jonnida

15:38

Galerii: luulerännak tõi tänavale tuntud näitlejad ja kirjanikud

20.03

Uue muusika reede: Tommy Cash, Alonette, BTS, 35maffia

18.03

Frederik Küüts: raske on unistada, kui elan juba unistuses

20.03

Galerii: Kumus avatud Karin Lutsu ülevaatenäitusel saavad kokku visandid ja valmis tööd Uuendatud

20.03

Uues lavastuses tserebraalparalüüsiga tegelast kehastav Punga: me räägime lootusest

23.12

Erika Salumäed kehastav Jürise: emaks saamine on aidanud oma eluga edasi minna

19.03

Muinsuskaitseamet: linnahalli kaitse alt ära võtmine ei ole mõeldav

08:59

Galerii: Kai kunstikeskuse näitusel kohtuvad Paul Kuimet ja Norra visuaalkunst

