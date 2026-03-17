Gustav Suitsu nimelise luulepreemia pälvis Carolina Pihelgas

17. märtsil kuulutas Eesti Kirjandusmuuseumis Tartu linnapea Urmas Klaas välja selleaastase Gustav Suitsu luulepreemia laureaadi. Auhinna pälvis Carolina Pihelgas luulekoguga "Ikka veel".

Žüriiliikme Piret Põldveri sõnul on luulekogu "Ikka veel" emotsionaalselt raputav, samas kirjutatud professionaalselt, vormiliselt teadlikult ning mõjusalt.

Gustav Suitsu nimelist luulepreemiat annavad välja Tartu linn ja Tartu Kultuurkapital. See on tunnustus luuletajale, kes on eelmisel kalendriaastal avaldanud vähemalt ühe luulekogu, mis kannab Gustav Suitsu luulele omaseid väärtusi: kõrgetasemeline luule, autori kunstiline areng ja uuenduslikkus võrreldes oma varasemate teostega ja auhinnatava teose paiknemine nüüdisluule kontekstis.

Aasta parima luulekogu valib žürii nende teoste seast, mis kandideerimiseks esitatakse. 2026. aasal kandideeris Gustav Suitsu nimelisele luulepreemiale 15 luuletaja 17 luulekogu.

Žüriisse kuulusid Piret Põldver (Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakonna esindaja), Krista Ojasaar (Eesti Kirjandusmuuseumi esindaja), Arne Merilai (Tartu Ülikooli kirjanduse ja teatriteaduste osakonna esindaja), Endla Reintam (Tartu Kultuurkapitali esindaja) ja Kristiina Avik (Tartu linnavalitsuse esindaja).