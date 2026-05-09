Tallinna Linnateatris esietendus Lembit Petersoni lavastus "Elu on unenägu"

"Elu on unenägu" on hispaania baroki tähtteos ning autori tuntuim näidend, mis võtab vaatluse alla inimelu suured küsimused saatusest, ettemääratusest ja vabast tahtest, vabadusest ja vastutusest, armastuse ja eneseohverduse väest.

"Calderóni loos juhitakse inimene läbi katsumuste ja kannatuste punkti, kus ta saaks vastu võtta otsuse, mille teeb näidendi peategelane Segismundo: isegi kui kõik on unenägu, siis ainus, mida me saame teha, on teha head. Üles leida, mis on see hea, nii, et see oleks ühtaegu ka tõene ja ilus – see ongi teema, millele autor tahab meid mõtlema panna," rääkis Peterson.

Lavastusmeeskonda kuuluvad hispaania näitemänguga harmoneeruvalt ka kaks kunstnikku Pürenee poolsaarelt. Lavakujunduse autor on portugali stsenograaf ja arhitekt José Manuel Castanheira, kes on loonud kujundusi ligi kolmesajale lavastusele üle maailma.

Originaalmuusika kirjutas hispaanlane Germán Díaz, kes on oma rikkale heliloomingule lisaks tuntud ka multiinstrumentalisti ning rahvamuusika ja eksperimentaalse helikunsti ühendajana.

Kostüümikunstnik on Riina Vanhanen, valguskunstnik Margus Vaigur, koreograaf Eve Mutso ja videokujundaja Tom Tristan Kidron. Muusikat teevad Helena Laving, Mia Novek ja Peeter Klaas.

Mängivad Tallinna Linnateatri näitlejad Kaspar Velberg, Kristo Viiding, Kristjan Üksküla, Rain Simmul, Indrek Sammul, Sandra Uusberg ja Maria Ehrenberg.

Samuti teevad kaasa Karl Aleksander Lilje, Eerik Song, Jonathan Peterson, Karel Käos, Taavet Borovkov, Maksimilian Roostmäe, Anna-Magdalena Peterson, Sundari Lüllmann, Helo Kaplinski, Simone Süvari, Rea Haljasmäe, Klara Helena Peterson ja Mari Jete Mere.