X!

Tallinna Linnateatris esietendus Lembit Petersoni lavastus "Elu on unenägu"

Teater
Lembit Petersoni lavastus
Lembit Petersoni lavastus "Elu on unenägu" Tallinna Linnateatris Autor/allikas: Siim Vahur
Teater

8. mail esietendus Tallinna Linnateatris Pedro Calderón de la Barca 1635. aastal trükis ilmunud näitemäng "Elu on unenägu". Näidendi lavastas Lembit Peterson.

"Elu on unenägu" on hispaania baroki tähtteos ning autori tuntuim näidend, mis võtab vaatluse alla inimelu suured küsimused saatusest, ettemääratusest ja vabast tahtest, vabadusest ja vastutusest, armastuse ja eneseohverduse väest.

"Calderóni loos juhitakse inimene läbi katsumuste ja kannatuste punkti, kus ta saaks vastu võtta otsuse, mille teeb näidendi peategelane Segismundo: isegi kui kõik on unenägu, siis ainus, mida me saame teha, on teha head. Üles leida, mis on see hea, nii, et see oleks ühtaegu ka tõene ja ilus – see ongi teema, millele autor tahab meid mõtlema panna," rääkis Peterson.

Lavastusmeeskonda kuuluvad hispaania näitemänguga harmoneeruvalt ka kaks kunstnikku Pürenee poolsaarelt. Lavakujunduse autor on portugali stsenograaf ja arhitekt José Manuel Castanheira, kes on loonud kujundusi ligi kolmesajale lavastusele üle maailma.

Originaalmuusika kirjutas hispaanlane Germán Díaz, kes on oma rikkale heliloomingule lisaks tuntud ka multiinstrumentalisti ning rahvamuusika ja eksperimentaalse helikunsti ühendajana.

Kostüümikunstnik on Riina Vanhanen, valguskunstnik Margus Vaigur, koreograaf Eve Mutso ja videokujundaja Tom Tristan Kidron. Muusikat teevad Helena Laving, Mia Novek ja Peeter Klaas.

Mängivad Tallinna Linnateatri näitlejad Kaspar Velberg, Kristo Viiding, Kristjan Üksküla, Rain Simmul, Indrek Sammul, Sandra Uusberg ja Maria Ehrenberg.

Samuti teevad kaasa Karl Aleksander Lilje, Eerik Song, Jonathan Peterson, Karel Käos, Taavet Borovkov, Maksimilian Roostmäe, Anna-Magdalena Peterson, Sundari Lüllmann, Helo Kaplinski, Simone Süvari, Rea Haljasmäe, Klara Helena Peterson ja Mari Jete Mere.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

13:18

Suri muusikateadlane Tiia Järg

13:00

"OP": Pariisi raamatukogus juhatab vägesid eestlasest peaspetsialist

12:11

Tallinna Linnateatris esietendus Lembit Petersoni lavastus "Elu on unenägu"

11:05

Galerii: ansambel Hu? naasis lavale

08.05

Merike Estna: minu jaoks on maal kõige rohkem elus just siis, kui ta sünnib

08.05

Garaažiboksi rajatud Mikrogalerii avab uksed Sandra Jõgeva näitusega

08.05

Marika Vaarik: Lagle uus lavastus on Ekspeditsiooni trupi üks märgilisemaid

08.05

Uue muusika reede: Kermo Murel, Daniel Levi, Charli XCX, Little Simz

08.05

Andra Orn: kunstniku väärtus ei teki enam ainult ajaloolise distantsi kaudu

08.05

Solecline avaldas debüütalbumi "Adjust to the Loneliness"

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

11:05

Galerii: ansambel Hu? naasis lavale

08.05

Maiken Pius: olen hakanud endale rohkem andestama

13:18

Suri muusikateadlane Tiia Järg

08.05

Uue muusika reede: Kermo Murel, Daniel Levi, Charli XCX, Little Simz

07.05

Olari Elts: mikromuudatused peatasid orkestrist lahkumise vaid hetkeks

08.05

Andra Orn: kunstniku väärtus ei teki enam ainult ajaloolise distantsi kaudu

06.05

Suri arhitekt Raul Vaiksoo

08.05

Headread pakub tänavu jalutuskäikude ja Luulemissa kõrval ka kinoprogrammi

03.05

Erki Pärnoja: laenuhaldur ütles meile, et vähemalt üks pereliige võiks normaalset tööd teha

08.05

Marika Vaarik: Lagle uus lavastus on Ekspeditsiooni trupi üks märgilisemaid

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo