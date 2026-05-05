Viljandi pärimusmuusika festival avalikustas muusikaprogrammi

Ando ja sõbrad 2025. aasta Viljandi pärimusmuusika festivalil Autor/allikas: Taavi Bergmann
Juuli lõpus 33. korda toimuva Viljandi pärimusmuusika festivali programm esitleb kodumaist pärimusmuusika paremikku ning toob lavale nii sooja eksootikat kui ka põhjamaist kargust.

Viljandi lossimägedes, laululaval ja Pärimusmuusika Aidas toimub nelja päeva jooksul kokku 65 kontserti. Artiste tuleb Viljandisse nii Mehhikost kui ka Tansaaniast.

Välismaa esinejate hulgas on sel aastal Amaro Duho (Ungari), Amy Laurenson (Shetlandi saared), Groupa (Rootsi/Norra), Manhu (Hiina/sani), Nancy Vieira (Portugal/Roheneemesaared), Orkestra Mendoza (Mehhiko) ja The Zawose Queens (Tansaania).

"Ootan ise väga Rootsi legendaarse pundi Groupa esinemist. See koosseis on aktiivselt lavaartistina tegutsenud kümme aastat kauem kui meie festival, kuid mingil arusaamatul põhjusel pole neid varem õnnestunud Viljandisse tuua," ütles festivali pealik Ando Kiviberg.

Festivali programmipealiku Tarmo Noormaa sõnul esitasid Eesti koosseisud festivali ideevooru tänavu rõõmustavalt palju sooviavaldusi. "Tase on tõusnud ja kuna meil on Eesti esinejate hulgast nii palju häid valikuid, saame neid ka rohkem programmi võtta," rääkis Noormaa.

Eesti artistide seas tulevad lavale Angus, Curly Strings, laiendatud koosseisuga Duo Ruut³, OOPUS, Puuluup, Zetod, Untsakad ja Vabariigi Pillimehed. Koostöös Läti muusiku Laima Jansonega astub üles ka Mari Kalkun.

Lisaprogrammist leiab ka Jaak Johansoni lava kava. Oma autorilaulukontserdi annavad Sakala keskuses Tõnis Mägi, Sten-Olle Moldau, Anu Taul, Kristjan Üksküla ja Mari Jürjens.

Tänavuse festivali teemast "Igaühel oma pill" inspireerituna toob festival oma loodud eriproduktsioonina publiku ette samanimelise kontsertlavastuse, mille käigus rändavad osatäitjad ja muusikud läbi eesti rahvapillide loo.

Eriline aasta on ka rahvusvahelise, täiskasvanuid ühendava Eesti Etno laagri jaoks, kuna tänavu toimub see juba 30. korda. Selle tähtpäeva meeleolus kujuneb festivali avamine ning etnolaagrilised annavad Eesti Etno 30 nime all ka eraldi kontserdi.

XXXIII Viljandi pärimusmuusika festival toimub 23.–26. juulini.

