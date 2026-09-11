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Pärimusmuusik Kelly Kaur andis välja oma esimese sooloalbumi

Muusika
Kelly Kaur
Kelly Kaur Autor/allikas: Liisi Kaljula
Muusika

11. septembril ilmus pärimusmuusik Kelly Kauri esimene sooloalbum "Küla mul ütles".

Kelly Kaur on pärimusmuusik, kes mängib viiulit, hiiu kannelt ja vioolat ning laulab. Lisaks traditsioonilise muusika esitamisele ja seadmisele loob ta ka muusikat ise. Ta on lõpetanud õpingud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias, keskendudes õpingute jooksul pärimusviiuli repertuaarile.

Sooloprojektina on ta varem välja andnud kolm singlit, lisaks mängib Kelly Kaur koosseisus Leik, kellega on ilmunud kaks albumit "Las mind kasva" ja "Kuu lööb kulda". Ta on löönud kaasa ka erinevates muusikalistes projektides, sealhulgas Fropp, Tammele, ansambel Haru, Torupillikirjad ja Regijälg, tema muusika kõlas ka XXI tantsupeol "Iseoma".

"Sooloalbum on minu jaoks viimase kümne aasta kokkuvõte, põimides endas nii pärimusmuusika õpingute ajal loodud seadeid kui ka kodukoha muusika uurimisest inspireeritud laule ja lugusid," kirjeldas Kelly Kaur.

Album on salvestatud Kelly kodus ning helitöötluse tegi Kõu Kaur.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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