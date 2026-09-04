Lee Taul: võõras keeles laulmine tundus patune tegu

Oma esimese sooloalbumi avaldanud pärimusmuusik Lee Taul tunnistas, et esialgu tundus talle inglise keeles laulmine patusena, sest see on omamoodi vastand pärimusmuusikale, mida ta muidu viljeleb.

Muusik Lee Taul avaldas augusti lõpus oma esimese sooloalbumi "Like Moths to a Flame", kuhu on koondatud tema aastate jooksul kirjutatud ingliskeelne autorilooming. Varem pärimusmuusikat avaldanud Taul tõdes Vikerraadios, et enda kirjutatud muusika avalikkuse ette toomine oli tema jaoks väga raske.

"Kunagi kui ma olin teismeline, mässumeelne pärnakas, meeldis mulle väga omaette erinevate lugude kallal nokitseda. Mind ei kõigutanud mitte ükski reegel, takistus või piir. Aga ma olen Viljandimaa metsade vahel kuidagi malbemaks kasvanud. Ühtlasi on mu elu viimased kümme aastat süvitsi mööda pärimusrada läinud ja ühel hetkel läksin omaloomingulisest muusikast, mis hingekeeltel rohkem heliseb, nii kaugele," kirjeldas muusik.

Taul oli aastate jooksul korduvalt mõelnud, et võiks lood välja anda, kuid iga kord tuli midagi takistuseks.

"Lõpuks tundus, et see ei ole niimoodi mõeldud. Nüüd mõtlesin, et proovin viimast korda veel. Ja ilma uhkete stuudiote ja kenade mikriteta, hästi toorelt ja naturaalselt. Kui õnnestub, siis õnnestub, kui ei õnnestu, siis las ta jääda. Julgesin ta ühel hetkel sellest avatud uksest välja visata ja palju kergem on olla küll."

Tauli sõnul ei olnud suurim hirm siiski ainult seotud sellega, mida teised tema muusikast arvavad. Veel enam kartis ta, et album ei vasta tema enda seatud kvaliteedistandardile.

"Ma kindlasti pelgasin seda, mida teised inimesed sellest muuskast arvavad, aga rohkem oli see seotud iseenda hästi kõrgele seatud kvaliteedimärgiga," tunnistas ta. "Teiselt poolt mõtlesin sellele, kas on vaja keskpärast ingliskeelset jama lasta inimestele kurgust alla. Samal ajal kui ise neid lugusid kuulasin, siis mõtlesin, et äkki see ei ole nii keskpärane, äkki see ikka kõlbab."

Albumile jõudnud lood on Taul kirjutanud aastate jooksul. Alguses ei kavatsenud ta neid kellelegi näidata. Laulude kirjutamine oli tema jaoks pigem viis oma tunnetega tegeleda.

"Kui lugu tahab tulla, siis ta tuleb," ütles Taul. Tema sõnul sai ta juba ülikooliajal aru, et laulude kirjutamine toimib tema jaoks teraapiana. Muusika loomisel otsis ta üles tehnilised vahendid, mille abil anda vorm tema peas juba olemas olnud kõlale.

Taul peab inglise keelt selles protsessis oluliseks, sest võõrkeeles on tal enda sõnul lihtsam oma mõtteid mänguliselt ja kaudselt väljendada. Samal ajal on see tekitanud temas kõhklusi, sest tema igapäevane muusikaline tegevus on seotud pärimusmuusika kui tema muusikalise emakeelega.

"Võõras keeles laulmine tundus mulle kuidagi patune tegu. Omatigi on see keel, milles minu jaoks on kõige lihtsam asju välja öelda natukene mänguliselt ja natukene ära peidetult," rääkis Taul.

Tauli muusikalisi mõjutajaid on kujundanud eelkõige vana kooli muusika. "Meie vaatasime kodus Woodstocki dokumentaale; raadiost, maki pealt, kassetidelt ja igalt võimalikult helikandjalt kõlasid biitlid." Hiljem on teda mõjutanud José González, Sybille Baier ja Daft Punk looga "Within".

Albumi avab lugu "Desert Storm", milles laulab heebrea keeles Iisraelist pärit muusik ja produtsent Galor Yefet. Yefet tegeles ka albumi ülejäänud lugude järeltöötlusega. Tauli ja Yefeti koostöö sai alguse Viljandi pärimusmuusika festivalil, kus Taulile jäi eriti meelde Yefeti soololaulmine.

"See oli nii ehe ja ilus. See jäi minus kõlama," ütles Taul. Tema sõnul arenes esimesest koostööst sõprus, mis viis lõpuks ka albumi valmimiseni. Yefet panustas plaadile lisaks vokaalile trompeti, süntesaatorite ja perkussiooniga ning aitas albumit viimistleda.

Albumi pealkiri "Like Moths to a Flame" lähtub ööliblikate liikumisest valguse poole. Tauli jaoks kannab see kujund endas traagikat, kuid samal ajal ka romantilisust. Ööliblikate hukkumine linnatuledes seostub talle melanhooliaga, mida ta peab üheks ilusaks tundeks ning millega võib tema hinnangul suhestuda ka loojate kogemus.

"Melanhoolia on üks ilusaid tundeid. Selline traagiline lõpp ja eredalt põlemine on kuidagi romantiline minu jaoks. Ja tihti teada tunne just loojatele. Selline hävingu poole liikumine, mis ei ole üldse nii õudne, kui sa seda läbi selle romansi vaatad," avas muusik.