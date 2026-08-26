Pärimusmuusik Lee Taul avaldas esimese sooloalbumi

Laulude tekstid on ingliskeelsed, sest suur osa Tauli muusikalistest eeskujudest ja kuulamiskogemusest on olnud seotud just ingliskeelse laululoominguga. "Mõjutustena võib albumil aimata nii Joni Mitchelli, Lou Reedi, José Gonzáleze ja Sybille Baieri kõrval ka 1960. aastate popmuusika kõlapilti," selgitas ta.

Albumi avab "Desert Storm", milles teeb heebreakeelsel vokaalil kaasa Iisraelist pärit muusik ja produtsent Galor Yefet, kes on järeltöödelnud ka kõik ülejäänud albumi lood. "Drink Up" ja "Flower" on ainsad palad, kus astuvad lisaks üles külalismuusikud – Lauri Lüdimois klaveril ning Harri Heinsoo kitarril ja basskitarril. Albumi lõpetab "Velvet", mille ühest kujundist pärineb ka albumi pealkiri.

Tauli sõnul on "Like Moths to a Flame" ühe pika loomingulise perioodi kokkuvõte, koondades viimase kümnendi jooksul omas tempos sündinud laulud üheks tervikuks. "Pärast aastaid sahtlisse kirjutamist ja kodustuudios salvestamist jõuavad need lood nüüd esimest korda avalikkuse ette," rõhutas ta.

Varem on Lee Taul tegutsenud ka kollektiivides Runö ja Araukaaria, tänavu suvel tuli ta Viljandi pärimusmuusika festivalil välja ka kontsertlavastusega "Igaühel oma pill".