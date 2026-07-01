Ruhnu viiulifestival toob kokku Eesti, Rootsi ja maailma pärimusmuusikud

Tänavu 13. korda toimuv festival on pühendatud ruhnurootsi ja rootsi pärimusmuusika õppimisele ning tutvustamisele. Festivali raames toimuv viiulilaager pakub igas eas muusikutele võimaluse täiendada nii oma mängutehnikat kui ka repertuaari. Lisaks ruhnurootsi pärandile tutvustatakse igal aastal ka mõnda teist muusikakultuuri, et avardada osalejate silmaringi ning pakkuda Ruhnu elanikele ja külalistele kõrgetasemelist pärimusmuusika programmi.

"Ruhnu on ainulaadne paik, kus elav kultuuripärand ja rahvusvaheline koostöö saavad loomulikul viisil kokku. Meie eesmärk ei ole üksnes õpetada muusikat, vaid luua kohtumisi inimeste, traditsioonide ja põlvkondade vahel. Ruhnu viiulilaagris osalejad moodustavad terveks nädalaks ühise loomingulise muusikalise mesilaspere. Just sellistes ehedates kohtumistes sünnivad pärimuskultuuri tulevikutähed," ütles festivali korraldaja Karoliina Kreintaal.

2026. aasta festivali peaesinejate ja külalisõpetajate seas on kaks Rootsi pärimusmuusika suurkuju – flöödimängija Jonas Simonson ning viiuldaja, helilooja ja pedagoog Mats Edén.

Mats Edén on Lundi Ülikooli rahvamuusika professor ja Malmö Muusikaakadeemia viiuliõppejõud. Alates 1970. aastatest aktiivselt tegutsenud muusikuna on ta olnud üks Rootsi rahvamuusika uuendajaid ning ansambli Groupa kunstilise juhina mõjutanud nii Rootsi rahvamuusikaansamblite arengut kui ka maailmamuusika esiletõusu. 2009. aastal valiti ta Rootsi Kuningliku Muusikaakadeemia liikmeks.

Jonas Simonson on üks Rootsi tuntumaid ja uuenduslikumaid folgi- ja maailmamuusika flöödimängijaid. Alates 1980. aastatest on ta esinenud üle maailma ning tegutseb praegu ansamblites Groupa, Tuultenpesä ja Jormin/Nelsson/Simonson. Lisaks kontserttegevusele on ta töötanud teatrimuusiku, produtsendi ning Gothenburgi Muusikaakadeemia maailmamuusika õppejõuna.

Festivali programm hõlmab lisaks pilliõppele ka tantsu- ja lauluõpitubasid. Ruhnu tantsude uurimisega tegelenud pärimusmuusika ja -tantsuõpetaja Leanne Barbo viib hommikuti läbi tantsutöötubasid, kuhu võivad kõik huvilised tulla. Ruhnurootsi koraale ja laule õpetab Sänni Noormets ning Bulgaariast pärit DJ Kosta Kostov paneb värskete maailmamuusika biitidega Ringsu sadamarestoranis tantsupeo püsti.

"Meile on oluline, et noored ei õpiks ainult lugusid mängima, vaid mõistaksid ka nende päritolu ja tähendust. Ruhnurootsi pärimus on Eesti kultuuriloos erakordselt väärtuslik ning selle edasiandmine rahvusvahelises keskkonnas annab sellele uue elu ja kõlapinna," lisas korraldaja Lee Taul.

13. Ruhnu viiulifestival toimub 2. kuni 7. juulini.