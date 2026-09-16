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Jaan Elken EKL-i oksjonist: need tööd peavad olem avalikus kogus, mitte kapi taga

Kunst
Foto: Siim Lõvi /ERR
Kunst

Eesti Kunstnike Liit (EKL) korraldab oktoobris oksjoni, mille tuludest püütakse korvata EKL-ile pettuse läbi tekkinud kahju. Kunstnik Jaan Elken pole rahul, et kunstnike liidule kuuluvast kunstikogust lähevad tööd tundmatutesse kätesse.

Kunstnike Liidu kunstikogu põhiosa pärineb ligi kümme aastat tagasi Kunstihoone reformi käigus EKL-i käsutusse antud Tallinna Kunstihoone Fondi kõrgetasemelisest kunstikogust. Need teosed soetati omal ajal peamiselt kevad- ja sügisnäitustel esinenud tuntud Eesti autoritelt.

"Valiku aluseks oli muidugi praegune kunstiturusituatsioon ja teisest küljest see, et mis jääb kogusse alles. Selleks, et neid otsuseid teha, oli meil väga selline suurejooneline seltskond abiks, mis koosnes kuraatoritest ja kunstiekspertidest," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" EKL-i asepresident Tüüne-Kristin Vaikla.

Alghinnad on püütud hoida ahvatlevad, alustades mõnesajast eurost. Kõrgeima alghinnaga lähevad enampakkumisele näiteks Jüri Arraku kuulus "Arutelu keskkonna teemal" , mille alghind on 25 000 eurot, Olev Subbi "Keskpäev" 40 000 eurot ja Tiit Pääsukese maalid 35 000 eurose alghinnaga.

Kunstnike liit on ka varem oma fondist töid müünud, näiteks korrastati selle raha eest ARS-i kunstilinnaku ruume. Mitte kõik kunstnikud pole rahul, et nende märgilised tööd tundmatutesse kätesse müüakse.

"Kunstifondi kogus oli ju selline isemõtlejate või rohkem "selgroog sirgu"-kunstnike looming. Kultuuriministeerium ostis sellist riigitruud värki rohkem. See on tegelikult kurb minu jaoks. Need tööd peavad kuuluma avalikku kogusse, mitte kellegi kapi taha. Ta ei ole dekoratiivkunst, ta on miski muu," tõdes maalikunstnik Jaan Elken.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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