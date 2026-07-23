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Astrid Nõlvak: Hiiu Folk oli tänavu teadlikult väiksema mahuga

Muusika
Hiiu Folgi teine päev
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Muusika

Nädalavahetusel toimunud 21. Hiiu Folk tõi Hiiumaale pärimusmuusika sõbrad, kes said tänavu osa varasemast kompaktsemast festivalist.

Festivali südameks oli tänavu Käina huvi- ja kultuurikeskus, kuid kontserte toimus ka teistes Hiiumaa paikades. Muusika viis osalejad Kõpu rahvamajja ning saare pühakodadesse ja Tobiase muuseumisse, ühendades nii kontserdielamused Hiiumaa looduse, ajaloo ja rahuliku ajakuluga. Loodus- ja ajaloomatkad viisid huvilised Käina tänavatele, Kõpu metsadesse ja Aandi-Laheküla rannaniidule.

Hiiu Folgi peakorraldaja Astrid Nõlvaku sõnul oli tänavuse festivali väiksem maht teadlik valik. "Hiiu Folk on alati olnud väiksem ja lähedasem festival, kus esinejate ja publiku vahel suuri distantse ei teki. Tõstsime selle seekord eraldi fookusesse. See tähendab, et inimesed kohtusid üksteisega rohkem, publik oli esinejatele lähemal ning muusika puudutas vahetumalt. Kes tänavu kohal olid, tundsid erilist ühtekuuluvustunnet. Publik, esinejad, kontserdipaigad ja Hiiumaa ise moodustasid ühe ilusa terviku," ütles Nõlvak. 

21. Hiiu Folgi lavadel astusid üles Curly Strings, Svjata Vatra, Kristiina Ehin ja Silver Sepp, Kaido Ray Kallikorm koos sõpradega, Daana, Wisla ja õpilased, Joosep Sang koos Eesti Ukuleleorkestriga, Kaarli kanneldajad ja Rae Huvikooli õpilased, Tori Viiulikoor, VHK ja MUBA viiuliõpilased, tantsuansambel Lee, Anu Taul ja Astrid Nõlvak, Kristjan Üksküla ning vanamuusikaansambel Tuli Taevast.

Avamisel võtsid sõna presidendi rahvaluulepreemia laureaat Valter Parve, Ave Vita Keskuse perenaine Kata-Riina Luide ja festivali juht Astrid Nõlvak. 

Järgmine Hiiu Folk toimub 16.–18. juulil 2027.

Toimetaja: Rasmus Kuningas

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