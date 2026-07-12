Tänavu 21. korda toimuv Hiiu Folk keskendub Käinale

17. juulil avatakse Käina huvi- ja kultuurikeskuses 21. korda toimuv Hiiu Folk. Festivali kolme päeva jooksul toimuvad kontserdid nii kultuurikeskuse saalides, Hiiumaa rannaniitudel, Tobiase muuseumis, Kõpu luidetel kui ka Hiiumaa kirikutes.

Seekordne Hiiu Folk pöördub tagasi oma juurte juurde ja keskendub Käinale, sest Käina huvi- ja kultuurikeskuse vanas majas sai festival tõuke kasvada mõttest reaalseks suvesündmuseks. Seal toimusid ka aastate jooksul paljud festivali kontserdid ja õpitoad.

2025. aastal avati põhjalikult rekonstrueeritud kultuurikeskus taas ja nüüd saavad ka festivali külastajad uuenenud hoonega tutvust teha. Samuti saab minna Käina ajaloo retkel koos Inna Lepikuga ja helilooja Rudolf Tobiase majamuuseumis laulda salmikulaule koos Valter Parvega.

Kontserdiprogrammist leiab seekord Curly Stringsi, Svjata Vatra, Kristiina Ehini koos Silver Sepaga ja lõõtspillimängija Kaido Ray koos sõpradega, viiuldaja Daana ning Joosep Sanga koos Eesti Ukuleleorkestriga. Kõpu rahvamajas annab kontserdi koosseis Wisla ja õpilased ning kirikukontsertide päeval saab kuulda näitleja ja lavastaja Kristjan Üksküla loomingut ning vanamuusikaansamblit Tuli taevast.

Hiiu Folgi peakorraldaja ja muusikaõpetaja Astrid Nõlvaku sõnul on festivali programmis oluline roll ka õppimisel ja isetegemisel. "Hiiu Folk on alati pakkunud rohkelt õpitubasid. Võimalusi külastajale mitte üksnes suurepärast muusikat kuulata, vaid ka ise midagi juurde õppida. Nii saab ka seekord õppida nii tantsu, laulu kui pillimängu. Ja eks ole nii mõnigi töötubades osalenu jõudnud ka hiljem lavalaudadele," kirjeldas peakorraldaja.

21. Hiiu Folk toimub 17. kuni 19. juulini.