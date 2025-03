Ansambel Ruhnu saare lood ja laulud avaldas teise albumi "Mere mälu"

Ansambel Ruhnu saare lood ja laulud andis välja oma teise albumi "Mere mälu". Albumil kõlab ruhnurootsi viiulimuusika ja Ruhnu saare ajaloolised lood, mis on pühendatud 80 aasta möödumisele suurest ruhnurootslaste põgenemisest, kui saarerahvas sai kaasa võtta vaid mälestusi.

"Tänapäeval kõnetab üksildase Ruhnu saare ja sõja tõttu kodud jätnud väikerahva lugu pea kõiki, seda nii kodus kui välismaal," sõnas trio liige Lee Taul. "Sõjast rääkimine või, hullemgi veel, selle omal nahal kogemine, on saanud pikalt rahumeeles püsinud eurooplase argipäeva ähvardavaks osaks. Mäletamine on tulevikku puudutavaid otsuseid tehes äärmiselt oluline, hoidmaks kurssi ikka õigel – vabaduse suunal," lisas viiuldaja.

Lugude seadmisel on saadud inspiratsiooni ligi 400-aastase Ruhnu puukiriku kelladest, kalamehi kimbutavatest hüljestest, metsast, tuulest ja lainetest, mis vahel aeglaselt ja vahel ka tormates randa paiskuvad, saare inimestest ja vanadest koraalilugudest ning Ruhnu viiulilaagrist.

"Ansambel ning tänavu 12. korda toimuv Ruhnu viiulilaager on välja kasvanud soovist mängida ja jagada selle väikesaare ajaloolist pärandit. Katkenud muusikakultuuri taaselustamine on toimunud suuresti meie entusiasmist ja sügavast huvist Ruhnu saare muusikalise identiteedi vastu," ütles Karoliina Kreintaal.

"Kui 15 aastat tagasi ei olnud ainulaadne ruhnurootsi repertuaar kuigi levinud, siis selle praegust populaarsust väljendab näiteks ruhnu muusika kõlamine tänavusel rahvamuusikapeol "Iseoma"," lisas Kreintaal.

Albumiga koos ilmus ka videosingel "En liten fågel" (ek "Üks linnuke"), mis ilmus originaalpealkirjaga "Den Signade Dag" 1854. aasta lauluraamatus. "Siiani on ansambli Ruhnu saare lood ja laulud kontserte ilmestanud lood ja rahvajutud, mida olen kogunud juba kümmekond aastat. Albumit "Mere mälu" saadavad lisaks ka Ako Lehemetsa monteeritud videolood, maalimaks kuulajale veelgi värvikama pildi meie loomingu peategelastest. Videod ilmuvad järk-järgult meie Youtube'i kanalil," ütles laulja ja jutuvestja Kairi Leivo.

Rahvapärase koraali inspiratsiooniks on 1938. aastal Ruhnus Rootsi Raadio poolt lindistatud Elias Schönbergi laul. Video on pühendatud Ellen Jägerile, kes teiste ruhnlaste hulgas 1944. aastal oma perega 4-aastasena saarelt pages ja alates Eesti vabaks saamisest kõik suved kodusaarel veedab. Elleni naeratav nägu koduverandal istudes ja tema alati märki tabav huumorimeel on vürtsitanud pea kõiki ansambliliikmete saarekülastusi.

Albumi "Mere mälu" salvestas Rainer Koik Kuremäe talus Halliste lähistel, Kreintaalide majas ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia stuudios. Albumi kujundas Kärt Rumvolt.